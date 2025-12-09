O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el

Un chimist de renume internațional din orașul Italia Torino, pe nume Lido Frediani, a lăsat o averea de aproximativ trei milioane de euro badantei sale „pentru a le face în ciudă rudelor cu care se certase”.

Aceasta este concluzia Curții de Apel din Torino, care a rescris într-o motivare de 21 de pagini povestea moștenirii controversate a bărbatului.

Badanta care moștenește trei milioane de euro de la un bătrân

Bătrânul, descris ca un chimist de faimă internațională și care a ajuns la vârsta de 90 de ani, a întocmit în vara lui 2019 un testament prin care lăsa întregul său patrimoniu bandantei care asista, la acea dată, de numai 20 de zile.

Această decizie a provocat un conflict dur cu familia, însă adevăratele consecințe au ieșit la iveală abia după moartea acestuia.

Bărbatul a decedat în mai 2020. Un an mai târziu, nepotul său a aflat că unchiul murit din cauza unei degradări fizice asociate anorexiei și că trupul îi fusese incinerat fără ca familia să fie informată.

În același moment, aceasta a descoperit că averea, estimată la circa trei milioane de euro, fusese lăsată prin testament îngrijitoarei bătrânului.

De aici a pornit denunțul depus la Parchet, ancheta, punerea sub sechestru a bunurilor și primul proces, încheiat cu o sentință severă: îngrijitoarea și soțul ei, de profesie carabinier, au fost condamnați la 4 ani și 4 luni de închisoare și obligați la plata unei despăgubiri provizorii de 700.000 de euro către rudele defunctului.

Aceștia au fost acuzați de exploatarea unei persoane vulnerabile, pe motiv că l-ar fi manipulat pe bătrân să îl determine să schimbe testamentul.

În apel, povestea a fost răsturnată. Curtea de Apel din Torino a reanalizat relațiile de familie și contextul în care a fost redactat testamentul.

Potrivit judecătorilor, Lido Frediani avea probleme de sănătate și nu mai era autosuficient. În această situație, el le-ar fi cerut rudelor să îl primească în gospodăria lor, însă acestea ar fi refuzat.

Recomandările autorului: