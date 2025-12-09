Prima pagină » Știri externe » O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el

09 dec. 2025, 18:20
Un chimist de renume internațional din orașul Italia Torino, pe nume Lido Frediani, a lăsat o averea de aproximativ trei milioane de euro badantei sale „pentru a le face în ciudă rudelor cu care se certase”.

Aceasta este concluzia Curții de Apel din Torino, care a rescris într-o motivare de 21 de pagini povestea moștenirii controversate a bărbatului.

Bătrânul, descris ca un chimist de faimă internațională și care a ajuns la vârsta de 90 de ani, a întocmit în vara lui 2019 un testament prin care lăsa întregul său patrimoniu bandantei care asista, la acea dată, de numai 20 de zile.

Această decizie a provocat un conflict dur cu familia, însă adevăratele consecințe au ieșit la iveală abia după moartea acestuia.

Bărbatul a decedat în mai 2020. Un an mai târziu, nepotul său a aflat că unchiul murit din cauza unei degradări fizice asociate anorexiei și că trupul îi fusese incinerat fără ca familia să fie informată.

În același moment, aceasta a descoperit că averea, estimată la circa trei milioane de euro, fusese lăsată prin testament îngrijitoarei bătrânului.

De aici a pornit denunțul depus la Parchet, ancheta, punerea sub sechestru a bunurilor și primul proces, încheiat cu o sentință severă: îngrijitoarea și soțul ei, de profesie carabinier, au fost condamnați la 4 ani și 4 luni de închisoare și obligați la plata unei despăgubiri provizorii de 700.000 de euro către rudele defunctului.

Aceștia au fost acuzați de exploatarea unei persoane vulnerabile, pe motiv că l-ar fi manipulat pe bătrân să îl determine să schimbe testamentul.

În apel, povestea a fost răsturnată. Curtea de Apel din Torino a reanalizat relațiile de familie și contextul în care a fost redactat testamentul.

Potrivit judecătorilor, Lido Frediani avea probleme de sănătate și nu mai era autosuficient. În această situație, el le-ar fi cerut rudelor să îl primească în gospodăria lor, însă acestea ar fi refuzat.

