Prima pagină » Actualitate » Se caută urgent badante în Italia: „Doar jumătate dintre familii găsesc îngrijitoarea de care au nevoie”

Se caută urgent badante în Italia: „Doar jumătate dintre familii găsesc îngrijitoarea de care au nevoie”

12 nov. 2025, 14:26, Actualitate
Se caută urgent badante în Italia: „Doar jumătate dintre familii găsesc îngrijitoarea de care au nevoie”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Din cauza natalității scăzute și a migrației tinerilor, Italia are tot mai mulți vârstnici, în timp ce numărul badantelor scade deoarece munca e grea, solicitantă și plătită relativ modest față de costul vieții.

Astfel, la Roma, în cartierul Testaccio, parohia Santa Maria Liberatrice derulează un mic, dar esențial, serviciu de intermediere, și anume, un centru de ascultare al Organizației Caritas primește, în fiecare miercuri după-amiază, candidaturi de la persoane care caută de lucru ca îngrijitori, dar și solicitări de la familii.

„Vin pentru a fi puși în legătură cu cineva de încredere care să le îngrijească persoanele dragi”, a spus parohul, don Maurizio Spreafico, despre italienii care apelează la serviciile sale.

În ultimul an s-au prezentat la noi 75 de persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 40 de femei și 35 de bărbați.

Pentru marea majoritate le-am găsit o familie care avea nevoie de colaboratori la domiciliu. Dar noi doar creăm legătura, apoi, pentru raportul de muncă, se pun de acord cei direct implicați.”

Dintre cei care se adresează centrului, 60% caută un post de îngrijitor, 30% de menajeră, iar 10% de bonă. Din totalul celor veniți la parohie, 65 sunt străini (58 europeni și 7 din afara Europei) și 10 italieni. Chiar și așa, multe cereri rămân fără răspuns:

Familiile ne cer ajutorul, dar reușim mulțumim doar jumătate dintre ele”, spune parohul.

Conform unui dosar realizat de asociația Națională a Angajatorilor Domestici „Nuova Collaborazione”, pe baza datelor INPS, numărul îngrijitorilor a crescut în ultimul deceniu de la 28.890 la 32.403, în vreme ce personalul pentru curățenie a scăzut de la 92.514 la 71.533.

Însă cererea depășește clar oferta: estimările bazate pe date Istat indică cel puțin 67.000 de persoane care ar avea nevoie de acest tip de asistență la Roma, adică de peste două ori mai multe decât lucrătorii disponibili.

La nivelul regiunii Lazio, raportul este de aproximativ 7 îngrijitori la 100 de persoane singure de peste 60 de ani, indică raportul CensisAssindatcolf 2025.

Îmbătrânirea populației (peste 25% dintre rezidenții Romei aproximativ 638.000 de persoane — au peste 65 de ani) se vede și în profilul lucrătorilor: vârsta medie a personalului de îngrijire la domiciliu depășește 51 de ani, și doar 9% au sub 35 de ani.

Mai mult de 80% dintre lucrători sunt de origine străină, în special din România, Ucraina și Filipine. Cu toate că femeile rămân majoritare, crește și numărul bărbaților, mai ales în rolurile de îngrijitori interni (cu cazare), care cer forță fizică și disponibilitate extinsă.

Autorul recomandă:

Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile

Citește și

SPORT Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar
15:42
Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar
VIDEO Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
15:21
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
ULTIMA ORĂ CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
15:17
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
EXTERNE TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
14:55
TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)
ECONOMIE Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
15:47
Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
EXCLUSIV Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
15:45
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
ACTUALITATE Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
15:38
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
EXTERNE Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
15:37
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
EXTERNE Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat
15:20
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat