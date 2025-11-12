Se caută urgent badante în Italia: „Doar jumătate dintre familii găsesc îngrijitoarea de care au nevoie”

Din cauza natalității scăzute și a migrației tinerilor, Italia are tot mai mulți vârstnici, în timp ce numărul badantelor scade deoarece munca e grea, solicitantă și plătită relativ modest față de costul vieții.

Astfel, la Roma, în cartierul Testaccio, parohia Santa Maria Liberatrice derulează un mic, dar esențial, serviciu de intermediere, și anume, un centru de ascultare al Organizației Caritas primește, în fiecare miercuri după-amiază, candidaturi de la persoane care caută de lucru ca îngrijitori, dar și solicitări de la familii.

„Vin pentru a fi puși în legătură cu cineva de încredere care să le îngrijească persoanele dragi”, a spus parohul, don Maurizio Spreafico, despre italienii care apelează la serviciile sale. „În ultimul an s-au prezentat la noi 75 de persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 40 de femei și 35 de bărbați. Pentru marea majoritate le-am găsit o familie care avea nevoie de colaboratori la domiciliu. Dar noi doar creăm legătura, apoi, pentru raportul de muncă, se pun de acord cei direct implicați.”

Dintre cei care se adresează centrului, 60% caută un post de îngrijitor, 30% de menajeră, iar 10% de bonă. Din totalul celor veniți la parohie, 65 sunt străini (58 europeni și 7 din afara Europei) și 10 italieni. Chiar și așa, multe cereri rămân fără răspuns:

„Familiile ne cer ajutorul, dar reușim să mulțumim doar jumătate dintre ele”, spune parohul.

Conform unui dosar realizat de asociația Națională a Angajatorilor Domestici „Nuova Collaborazione”, pe baza datelor INPS, numărul îngrijitorilor a crescut în ultimul deceniu de la 28.890 la 32.403, în vreme ce personalul pentru curățenie a scăzut de la 92.514 la 71.533.

Însă cererea depășește clar oferta: estimările bazate pe date Istat indică cel puțin 67.000 de persoane care ar avea nevoie de acest tip de asistență la Roma, adică de peste două ori mai multe decât lucrătorii disponibili.

La nivelul regiunii Lazio, raportul este de aproximativ 7 îngrijitori la 100 de persoane singure de peste 60 de ani, indică raportul Censis–Assindatcolf 2025.

Îmbătrânirea populației (peste 25% dintre rezidenții Romei — aproximativ 638.000 de persoane — au peste 65 de ani) se vede și în profilul lucrătorilor: vârsta medie a personalului de îngrijire la domiciliu depășește 51 de ani, și doar 9% au sub 35 de ani.

Mai mult de 80% dintre lucrători sunt de origine străină, în special din România, Ucraina și Filipine. Cu toate că femeile rămân majoritare, crește și numărul bărbaților, mai ales în rolurile de îngrijitori interni (cu cazare), care cer forță fizică și disponibilitate extinsă.

