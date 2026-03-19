Iranienii au avariat prima aeronavă americană de generația a V-a. Pilotul avionului F-35 a reușit să aterizeze de urgență la o bază aeriană

Căpitanul Comandamentului Central al SUA, Tim Hawkins, a raportat că o aeronavă supersonică invizibilă de generația a cincea a fost avariată pe durata unei misiuni de luptă în spațiul aerian al Iranului.

Acesta a dezvăluit public că aeronava a aterizat de urgență la o bază aeriană din Orientul Mijlociu, iar pilotul este în siguranță.

„Aeronava a aterizat în siguranță și pilotul este într-o condiție stabilă. Incidentul este sub investigație”, a mai spus căpitanul Tim Hawkins pentru CNN.

Premieră: Cel mai avansat avion supersonic, avariat de antiaeriana iraniană

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene au publicat o filmare cu un avion american F-35 care a fost lovit în spațiul aerian al Iranului. După camera cu infraroșu, iranienii ar fi folosit sistemele rusești S-300 (SA-10) de apărare anti-aeriană. Este pentru prima oară când o aeronavă de generația a cincea a Statelor Unite a fost lovită în războiul izbucnit de pe 28 februarie.

Atât SUA și Israel utilizează aeronave F-35 în conflict. Fiecare aeronavă F-35 costă peste 100 de milioane de dolari. Secretarul Războiului al SUA, Pete Hegseth, a declarat joi dimineața că SUA „înving decisiv”, iar sistemul de apărare al Iranului a fost „zdrobit”.

Aeronavele F-35 au fost introduse în serviciul forțelor aeriene ale SUA din 2015. Congresul SUA a aprobat vânzarea a 32 avioane F-35 către România. Primul lot ar urma să ajungă în țara noastră din anul 2032.

Sursa Video: Corpurile Gărzilor Revoluționare ale Iranului (autentificatea filmării nu a fost încă verificată)

Autorul recomandă: Aeronavele pe care le-ar putea utiliza Statele Unite în războiul cu Iranul: De la avioanele de vânătoare F-35 la bombardierele B-2 Spirit