Trump solicită Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului cu Iranul

Administrația Trump a solicitat Congresului fonduri suplimentare pentru finanțarea conflictului cu Iranul, a declarat Donald Trump.

Într-o solicitare înaintată Congresului de către secretarul Războiului, Pete Hegseth, Pentagonul ar fi solicitat 200 de miliarde de dolari.

Trump a lansat mai multe atacuri la adresa liderilor statelor membre NATO pentru că nu au intervenit să contribuie la atacarea Iranului și la apărarea Strâmtoarei Ormuz.

În ultimele 20 de zile de la începerea conflictului, Trump a afirmat în mod repetat că SUA câștigă războiul cu Iranul. Secretarul Războiului, Pete Hegseth, a raportat zilnic că forțele militare ale Iranului au fost incapacitate, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anuțat dezertări la toate nivelurile regimului islamic de la Teheran.

Potrivit site-ului Iran Cost Traker, costurile războiului din Iran pentru SUA sunt estimate la aproape 25 milioane de dolari.

