Prima pagină » Știri externe » O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele

O persoană a murit după ce o telegondolă s-a prăbușit în stațiunea elvețiană Engelberg. Care sunt cauzele

O femeie în vârstă de 61 de ani a murit miercuri într-un accident în stațiunea de schi Engelberg-Titlis din Alpii Elvețieni, după ce gondola în care se afla s-a prăbușit pe versant, scrie presa elvețiană.

Din cauza vremii nefavorabile, gondola s-a desprins și s-a răsturnat de mai multe ori pe versantul muntelui, a anunțat poliția elvețiană. Victima a fost identificată ulterior ca fiind o femeie în vârstă de 61 de ani care locuia în regiune. „În momentul accidentului, la bord se afla o singură persoană. Aceasta a decedat din cauza rănilor suferite”, a declarat reporterilor, la o conferință de presă, Senad Sakic, un oficial al poliției cantonale Nidwalden.

Potrivit publicației Blick, gondola implicată în incident este operată de Titlis Xpress Trübsee-Stand și a fost inaugurată în anul 2015. Pe site-ul administratorului se precizează că o astfel de telegondolă poate transporta până la 8 persoane odată. După evenimentul nefericit, alte 100-200 de persoane au fost evacuate din alte 40 de telegondole deoarece sistemul încetase să mai funcționeze după accident.

Engelberg-Titlis este cea mai mare stațiune de schi din centrul Elveției și pune la dispoziție turiștilor 82 de kilometri de pârtii marcate, la altitudini cuprinse între 1.000 și 3.000 de metri.

Accidentele cu telegondola sunt rare în Elveția. Cel mai grav accident cu telecabina a avut loc pe 12 iulie 1972, atunci când cablul de tracțiune al unei telecabine care circula între Betten și Bettmeralp, în cantonul Valais, s-a rupt, ceea ce a făcut ca aceasta să se retragă în vale, unde s-a prăbușit. Treisprezece persoane au murit.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe