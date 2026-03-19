Întrebat de ce nu și-a anunțat aliații, în speță pe Japonia, despre atacarea Iranului, Trump a replicat: Japonia ne-a informat despre atacarea Pearl Harbour?

Întrebat de un reporter japonez de ce Statele Unite nu și-au anunțat aliații înainte de a lansa operațiunea militară împotriva Iranului, Donald Trump a ales să dea un răspuns în glumă și a făcut referire la atacul Japoniei de la Pearl Harbor, din 1941.

„Atunci când am atacat, am lansat un atac foarte agresiv. Nu am vrut să spun nimănui pentru că am vrut să avem elementul surprizei. Japonia știe cel mai bine ce este elementul surpriză. De ce nu ne-ați spus și nouă de Pearl Harbor [înainte ca Japonia să atace SUA]?”

În primele două zile ale operațiunii, SUA au distrus peste 50% din țintele propuse din Iran, iar dacă Washingtonul anunța dinainte că va porni o operațiune, nu s-ar fi atins aceste obiective, a spus Donald Trump în completare.