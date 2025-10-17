Prima pagină » Știri externe » O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor

O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor

17 oct. 2025, 20:13, Știri externe
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor

Un nou lectorat a fost înființat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică la Universitatea Cambridge din Londra. Și va fi în limba română, a informat joi Ambasada României.

Proiectul este finanțat de Guvernul României, inclusiv de Ministerul Educației Naționale și de Institutul Limbii Române. În cadrul acestui lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar), seminarii tematice românești, prelegeri despre limba română,istoria românilor, cinematografia românească și literatura română. Va fi organizat și un program de evenimente dedicate promovării limbii și culturii române.

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ştefania Costea, care şi-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) şi doctorat (PhD, 2024) la MMLL, sub îndrumarea profesorului Adam Ledgeway, lingvist care a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea studiilor de limba română la Cambridge.

„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea.C

Laura Popescu, ambasadorul României în Marea Britanie, a efectuat o vizită la Universitatea din Cambridge, unde s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-preşedinte al MMLL, cu prof. Ioanna Sitaridou, precum şi cu lectorul de limba română dr. Ştefania Costea.

Ambasadorul și-a exprimat „aprecierea deosebită faţă de Universitatea din Cambridge pentru deschiderea şi disponibilitatea în implementarea acestei iniţiative academice, subliniind importanţa acestui nou lectorat pentru promovarea şi studierea limbii române în mediul universitar britanic”.

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanţat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus, precizează Ambasada.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Româna, cea mai vorbită limbă STRĂINĂ din Londra, potrivit datelor unui recensământ din 2021

Citește și

SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
VIDEO Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
18:13
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
EXTERNE DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
18:08
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
EXTERNE Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
17:16
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
VIDEO UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
16:15
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
EXTERNE Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”
16:13
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”
Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?
ACTUALITATE Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
20:01
Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
ADMINISTRAȚIE Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
19:30
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
BREAKING NEWS Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
19:19
Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
ACTUALITATE Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
19:18
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
ACTUALITATE Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital
19:09
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital
ACTUALITATE Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din Sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online
19:08
Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din Sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online