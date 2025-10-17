Un nou lectorat a fost înființat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică la Universitatea Cambridge din Londra. Și va fi în limba română, a informat joi Ambasada României.

Proiectul este finanțat de Guvernul României, inclusiv de Ministerul Educației Naționale și de Institutul Limbii Române. În cadrul acestui lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar), seminarii tematice românești, prelegeri despre limba română,istoria românilor, cinematografia românească și literatura română. Va fi organizat și un program de evenimente dedicate promovării limbii și culturii române.

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ştefania Costea, care şi-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) şi doctorat (PhD, 2024) la MMLL, sub îndrumarea profesorului Adam Ledgeway, lingvist care a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea studiilor de limba română la Cambridge.

„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea.C

Laura Popescu, ambasadorul României în Marea Britanie, a efectuat o vizită la Universitatea din Cambridge, unde s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-preşedinte al MMLL, cu prof. Ioanna Sitaridou, precum şi cu lectorul de limba română dr. Ştefania Costea.

Ambasadorul și-a exprimat „aprecierea deosebită faţă de Universitatea din Cambridge pentru deschiderea şi disponibilitatea în implementarea acestei iniţiative academice, subliniind importanţa acestui nou lectorat pentru promovarea şi studierea limbii române în mediul universitar britanic”.

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanţat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus, precizează Ambasada.

Sursa Foto: Envato

