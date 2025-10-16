O femeie albaneză care locuia în Italia s-a căsătorit cu doi bărbați. Unul provenea din Milano, celălalt din localitatea Montecatini. Acum, ea a fost arestată de autoritățile italiene, fiind acuzată de „bigamie”.

Cazul ei a fost anchetat de când ea a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Înregistrată ca rezidentă în Albania, ea se căsătorise din martie 2025 cu un albanez care locuia în Montecatini Terme.

Potrivit Il Messaggero, femeia s-a căsătorit anterior cu un alt bărbat, un italian din Milano, în 2004. Cei doi s-au despărțit, dar n-au apucat să semneze actele de divorț.

Pentru că femeia se află într-un mariaj cu doi bărbați, cererea de permis de ședere în Italia i-a fost suspendată, sub acuzația de bigamie.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Un fost bancher, condamnat la moarte pentru mită în valoare de 260 de milioane de dolari și bigamie