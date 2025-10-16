Prima pagină » Știri externe » O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați

O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați

16 oct. 2025, 20:09, Știri externe
O femeie albaneză, arestată pentru ... bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați

O femeie albaneză care locuia în Italia s-a căsătorit cu doi bărbați. Unul provenea din Milano, celălalt din localitatea Montecatini. Acum, ea a fost arestată de autoritățile italiene, fiind acuzată de „bigamie”.

Cazul ei a fost anchetat de când ea a depus o cerere pentru obținerea unui permis de ședere din motive familiale. Înregistrată ca rezidentă în Albania, ea se căsătorise din martie 2025 cu un albanez care locuia în Montecatini Terme.

Potrivit  Il Messaggero, femeia s-a căsătorit anterior cu un alt bărbat, un italian din Milano,  în 2004. Cei doi s-au despărțit, dar n-au apucat să semneze actele de divorț.

Pentru că femeia se află într-un mariaj cu doi bărbați, cererea de permis de ședere în Italia i-a fost suspendată,  sub acuzația de bigamie.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Un fost bancher, condamnat la moarte pentru mită în valoare de 260 de milioane de dolari și bigamie

Citește și

NEWS ALERT Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
20:21
Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
EXTERNE John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
20:13
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
EXTERNE Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin
19:44
Ucraina anunță că TRUPELE NORD-COREENE operează drone de recunoaștere pe teritoriul său. Kim Jong-Un își respectă angajamentul față de Putin
EXTERNE Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”
19:27
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”
EXTERNE În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
19:02
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
EXTERNE Statele Unite ar furniza Ucrainei doar un număr limitat de rachete Tomahawk. Avertismentul RUSIEI
18:39
Statele Unite ar furniza Ucrainei doar un număr limitat de rachete Tomahawk. Avertismentul RUSIEI
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții