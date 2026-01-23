O instanță engleză l-a acuzat pe actorul Russell Brand de încă două infracțiuni sexuale

Actorul comediant Russell Brand este acuzat de încă două infracțiuni sexuale, după ce, anul trecut, a mai fost acuzat de alte cinci de acest gen: două de viol, unul de expunere indecentă și două de agresiune sexuală.

Actorul și comediantul Russell Brand a apărut, marți, în fața Curții de Magistrați din Westminster, Londra, prin videoconferință din Statele Unite, el a fost acuzat de două noi infracțiuni sexuale, inclusiv una de viol.

Russell Brand în fața instanței, actorul acuzat de două infracțiuni sexuale

Actorul a mai fost acuzat anul trecut de alte cinci agresiuni de acest gen: două de viol, una de agresiune sexuală și două de agresiune sexuală, presupuse comise între 1999 și 2005 și în care au fost implicate patru femei, dar le-a negat la momentul respectiv în fața instanțelor.

Actorul a răspuns prin videoconferință la acuzația suplimentară de viol și de agresiune sexuală, ambele presupuse comise în 2009. Purtând o cămașă din denim cu mai mulți nasturi desfăcuți, Brand a vorbit doar pentru a-și confirma numele și data nașterii în timpul audierii de șase minute.

Instanța i-a acordat eliberarea pe cauțiune, dar trebuie să se prezinte personal în fața Curții Coroanei din Southwark, la sud de Londra, pe 17 februarie. Procesul lui Brand este așteptat să înceapă pe 3 iunie anul acesta la tribunalul din Southwark și să dureze opt săptămâni, până pe 25 iulie.

