Prima pagină » Actualitate » Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți

Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți

30 dec. 2025, 16:22, Actualitate
Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți

Un accident grav, cu posibile consecințe tragice, a avut loc marți la telecabina Monte Moro din Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola din Italia. Potrivit primelor informații, cabina ar fi ajuns cu viteză prea mare la stația de sosire și s-a lovit de un zid, transmite Rainews.

Incidentul s-a produs pe a doua secțiune a telecabinei, care leagă Alpe Bill de Monte Moro. Impactul a provocat și un recul al cabinei de sud, în care se afla doar șoferul, rănit ușor.

Două persoane au fost rănite în accident și urmează să fie preluate de elicopterul de urgență 118. În jur de o sută de persoane, inclusiv copii, se află blocate la aproximativ 2.800 de metri altitudine pe Monte Moro. Evacuarea acestora se va face tot cu elicopterul, deoarece telecabina nu mai poate fi folosită pentru coborâre.

La fața locului intervin Serviciul de Salvare Alpin, Garda de Finanțe, pompierii, Carabinierii și echipajele de urgență 118. Autoritățile vor trebui să clarifice circumstanțele exacte ale accidentului. Pârtiile de schi din zonă au fost închise temporar.

Telecabina, construită în 1962, a beneficiat de o renovare majoră la începutul anului 2023, care a inclus înlocuirea motoarelor, a scripeților și a cabinelor. Proiectul a costat aproximativ două milioane de euro, dintre care 1,8 milioane de euro au fost finanțați de Regiunea Piemont și 200.000 de euro de Primăria Macugnaga.

Recomandarea autorului: Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise

Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise

Recomandarea video

Citește și

STRATEGIE China a exersat capturarea unor porturi cheie din Taiwan în timpul exercițiilor militare
16:30
China a exersat capturarea unor porturi cheie din Taiwan în timpul exercițiilor militare
ULTIMA ORĂ E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane
16:22
E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane
ECONOMIE Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus
15:33
Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus
REVELION Top 10 orașe din Europa perfecte pentru a sărbători Revelionul 2026
15:27
Top 10 orașe din Europa perfecte pentru a sărbători Revelionul 2026
ULTIMA ORĂ Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan îi vizitează pe soldaţii olandezi de la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii
14:29
Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan îi vizitează pe soldaţii olandezi de la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii
ACTUALITATE Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
14:20
Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Un deputat moldovean organiza „o beție” chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este adevărat că există două locuri în lume unde poți păși direct pe mantaua Pământului?
ECONOMIE Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk”
16:21
Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk”
DISTRACȚIE Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise
15:28
Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise
RĂZBOI Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
15:24
Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
ULTIMA ORĂ 🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
15:08
🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
15:00
Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
DEZVĂLUIRI În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
14:07
În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv

Cele mai noi