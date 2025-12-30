Un accident grav, cu posibile consecințe tragice, a avut loc marți la telecabina Monte Moro din Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola din Italia. Potrivit primelor informații, cabina ar fi ajuns cu viteză prea mare la stația de sosire și s-a lovit de un zid, transmite Rainews.

Incidentul s-a produs pe a doua secțiune a telecabinei, care leagă Alpe Bill de Monte Moro. Impactul a provocat și un recul al cabinei de sud, în care se afla doar șoferul, rănit ușor.

Două persoane au fost rănite în accident și urmează să fie preluate de elicopterul de urgență 118. În jur de o sută de persoane, inclusiv copii, se află blocate la aproximativ 2.800 de metri altitudine pe Monte Moro. Evacuarea acestora se va face tot cu elicopterul, deoarece telecabina nu mai poate fi folosită pentru coborâre.

La fața locului intervin Serviciul de Salvare Alpin, Garda de Finanțe, pompierii, Carabinierii și echipajele de urgență 118. Autoritățile vor trebui să clarifice circumstanțele exacte ale accidentului. Pârtiile de schi din zonă au fost închise temporar.

Telecabina, construită în 1962, a beneficiat de o renovare majoră la începutul anului 2023, care a inclus înlocuirea motoarelor, a scripeților și a cabinelor. Proiectul a costat aproximativ două milioane de euro, dintre care 1,8 milioane de euro au fost finanțați de Regiunea Piemont și 200.000 de euro de Primăria Macugnaga.

Recomandarea autorului: Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise