16 oct. 2025, 21:39, Știri externe
O pictură realizată și semnată de Pablo Picasso în 1919, cunoscută ca „Natura statică cu chitara”, a fost furată, intrând astfel în rândul artefactelor istorice de mare valoare (precum Coiful de la Coțofenești și brățările dacice) care au fost jefuite în acest an.

Aflată în posesia unui colecționar, trebuia să fie transportată în orașul Granada, însă a dispărut în drum dinspre Madrid. Tabloul avea dimensiunile  de 12,7 cm x 9,8 cm. Făcea parte dintr-un lot de exponate împrumutate (alte opere de artă). Pictura valora 600.000 de euro.

Lotul operelor de artă, care erau ambalate,  trebuia să sosească din Madrid cu o dubă, vineri, 3 octombrie.  Urmau să fie despachetate sub supraveghere video de către personalul fundației Caja Granada și mutate în diferite părți ale sălii de expoziție. Abia la mijlocul dimineții, lipsa lucrării a fost sesizată de curatorul expoziției și de către șeful departamentului de expoziții ale fundației.

Obiectul de artă a fost declarat dispărut, iar autoritățile spaniole au început investigația.  Nu este pentru prima oară când picturile artistului cubist de origine spaniolă au fost ținte ale jefuitorilor. În 1976, 118 de lucrări ale artistului au fost furate dintr-un muzeu din orașul Avignon, iar în 1997, un bărbat înarmat a furat pictura „Tete de Femme” în valoare 575.000, fiind recuperată ulterior. Alte două picturi ale lui Picasso, în valoare de 50 milioane de euro, au fost furate din locuința nepoatei artistului în 2007, potrivit The Guardian.  

Picasso: Scurtă biografie

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz, cunoscut pe scurt Picasso, s-a născut pe 25 octombrie 1881, în Malaga,  Regatul Spaniei.  Când i-au descoperit talentul la desen, tatăl și unchiul său au decis să-l înscrie la Academia Regală de Arte Frumoase din San Fernando. Picasso s-a remarcat ca pictor, ceramist și sculptor.

Împreună cu artistul francez Georges Braque, au creat mișcarea artistică de avangardă numită „Cubism”. A pictat celebrele tablouri „Domnișoarele de la Avignon” din 1907 și pictura cu mesaj anti-război „Guernica” (1937), ilustrând bombardamentul nazisto-fascist asupra orașului Guernica pe durata Războiului Civil Spaniol.

A primit Premiul Lenin pentru Pace, a fost căsătorit de două ori din care au rezultat patru copii, a avut numeroase partenere. A murit pe 8 aprilie 1973, în Franța, la Mougins, când avea vârsta de 91 ani.

Sursa Foto: Profimedia

