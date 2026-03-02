Prima pagină » Știri externe » Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene

Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene

02 mart. 2026, 17:59, Știri externe
Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit după ce soțul ei a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, a transmis televiziunea de stat din Iran. Ea și cu liderul suprem iranian erau căsătoriți din 1964. 

Mansoureh Khojasteh, văduva ayatollahului în vârstă de 78 de ani, a intrat în comă după rănile suferite în timpul bombardamentelor de sâmbătă. Soțul ei a murit instant la momentul atacului asupra reședinței sale.

În atac au fost uciși fiica, ginerele și nepotul ayatollahului. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național după ce a instalat o nouă conducere interimară asigurată de Gholam-Hossein, Alireza Arafi și președintele Masoud Pezeshkian.

Biografia lui Ali Khamenei: Cleric islamist,  dictator, un criminal în serie

Ali Hosseini Khamenei, născut pe 19 aprilie 1939, a fost politician și cleric șiit care a preluat conducerea Iranului din 1989, după moartea primului lider suprem al republicii, Ruhollah Khomeini. El a fost ultimul lider străin cu care s-a întâlnit fostul dictator comunist al României, Nicolae Ceaușescu, înainte de a se întoarce în țară și de a fi executat.

La momentul când a preluat poziția de Mare Ayatollah, Khamenei era doar un cleric de rang mediu. El a susținut programul nuclear iranian și a emis o „fatwa” pentru interzicerea producției de arme de distrugere în masă, deși a fost acuzat de premierul israelian Benjamin Netanyahu că ar fabrica în secret arme atomice în secret pentru a distruge Israelul.

Khamenei a favorizat privatizarea industriilor de stat, inclusiv a rezervelor de gaz și petrol, pentru a menține Iranul în poziția de superputere energetică ca pe vremea monarhiei.  Pe plan extern, el a încercat să răspândească revoluția islamic și a jucat un rol central în dezvoltarea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pentru a impune control asupra populației și a-și extinde influența la nivel regional.

Fostul lider suprem al Iranului, răspunzător pentru crime în masă și războaie proxy

El a susținut și crearea Coaliției „Axei Rezistenței” împotriva Israelului și Statelor Unite. Iranul s-a aliat cu Siria, Liban, Rusia, cu mișcările teroriste Hamas și Hezbollah, și a întărit relațiile economice cu China. A furnizat Rusiei drone „kamikaze” în războiul cu Ucraina și a sprijinit Palestina în războaiele din Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și milțiile șiite din Irak și din regiunea Golfului Persic în războiul proxy cu Arabia Saudită.

Mâna lui dreaptă a fost Qasem Soleimani, generalul și comandantul gărzilor forțelor qude care a construit tunelurile în Fâșia Gaza, prin care militanții Hamas să se strecoare pentru a comite masacrul de pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului. Sub coordonarea sa, autoritățile regimului iranian au reprimat cu brutalitate protestele studențești, protestele declanșate în 2022 după uciderea tinerei Maha Amini pentru că nu purta hijab, precum și revoltele civile din 2025-2026.

Jurnaliști, bloggeri și artiști au fost arestați și chiar executați.  Din 2024, războiul proxy cu Israel a escaladat într-o serie de atacuri balistice și aeriene, ajungându-se la „Războiul de 12 zile” din 2025, Pe 28 februarie 2026, dictatorul responsabil pentru crime în masă și încălcarea drepturilor omului, a fost ucis în atacurile americano-israeliene din 28 februarie 2026.

Bilanțul victimelor lui Khamenei

  • Protestele din 2022: 551 de protestatari uciși, dintre care 68 minori (Iran Human Rights);
  • Protestele din 2025-2026: între 30.000 și 36.500 protestatari uciși (Iran International), între 330.000 și 360.000 de iranieni răniți, 53.552 de iranieni arestați;
  • Masacrul de la 7 octombrie 2023/ Războaiele proxy din Fâșia Gaza și Liban cu Israel: peste 85.000 de morți;
  • Războaiele cu Israelul din 2024 până în 2026: peste 1.000 de morți;

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Iranul confirmă oficial moartea liderului Ali Khamenei și declară 40 de zile de doliu național

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
18:29
Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
RĂZBOI Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune
18:06
Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune
ULTIMA ORĂ Franța își va mări numărul de focoase nucleare. Macron: „O consolidare a arsenalului este indispensabilă. Nu e vorba despre o cursă a înarmărilor“
17:36
Franța își va mări numărul de focoase nucleare. Macron: „O consolidare a arsenalului este indispensabilă. Nu e vorba despre o cursă a înarmărilor“
RĂZBOI Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României
16:59
Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României
ULTIMA ORĂ Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca
16:40
Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca
ECONOMIE Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut cu aproape 50% după ce QatarEnergy a oprit producția de GNL
16:07
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut cu aproape 50% după ce QatarEnergy a oprit producția de GNL
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Dragostea după 50 de ani: cum se rescrie romantismul în a doua jumătate a vieții
RĂZBOI Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism”
18:30
Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism”
IMOBILIARE Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
18:04
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
TURISM Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism
17:59
Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism
REACȚIE Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală”
17:49
Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală”
ECONOMIE O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric
17:41
O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric
Ecoul războiului răsună în economia globală. Prețul petrolului sare în aer, bursele lumii au deschis „pe roșu”. Prețul aurului crește. Pe bursa de la București s-au evaporat 9 miliarde de lei în câteva ore
17:40
Ecoul războiului răsună în economia globală. Prețul petrolului sare în aer, bursele lumii au deschis „pe roșu”. Prețul aurului crește. Pe bursa de la București s-au evaporat 9 miliarde de lei în câteva ore

Cele mai noi

Trimite acest link pe