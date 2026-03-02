Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit după ce soțul ei a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, a transmis televiziunea de stat din Iran. Ea și cu liderul suprem iranian erau căsătoriți din 1964.

Mansoureh Khojasteh, văduva ayatollahului în vârstă de 78 de ani, a intrat în comă după rănile suferite în timpul bombardamentelor de sâmbătă. Soțul ei a murit instant la momentul atacului asupra reședinței sale.

În atac au fost uciși fiica, ginerele și nepotul ayatollahului. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național după ce a instalat o nouă conducere interimară asigurată de Gholam-Hossein, Alireza Arafi și președintele Masoud Pezeshkian.

Biografia lui Ali Khamenei: Cleric islamist, dictator, un criminal în serie

Ali Hosseini Khamenei, născut pe 19 aprilie 1939, a fost politician și cleric șiit care a preluat conducerea Iranului din 1989, după moartea primului lider suprem al republicii, Ruhollah Khomeini. El a fost ultimul lider străin cu care s-a întâlnit fostul dictator comunist al României, Nicolae Ceaușescu, înainte de a se întoarce în țară și de a fi executat.

La momentul când a preluat poziția de Mare Ayatollah, Khamenei era doar un cleric de rang mediu. El a susținut programul nuclear iranian și a emis o „fatwa” pentru interzicerea producției de arme de distrugere în masă, deși a fost acuzat de premierul israelian Benjamin Netanyahu că ar fabrica în secret arme atomice în secret pentru a distruge Israelul.

Khamenei a favorizat privatizarea industriilor de stat, inclusiv a rezervelor de gaz și petrol, pentru a menține Iranul în poziția de superputere energetică ca pe vremea monarhiei. Pe plan extern, el a încercat să răspândească revoluția islamic și a jucat un rol central în dezvoltarea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pentru a impune control asupra populației și a-și extinde influența la nivel regional.

Fostul lider suprem al Iranului, răspunzător pentru crime în masă și războaie proxy

El a susținut și crearea Coaliției „Axei Rezistenței” împotriva Israelului și Statelor Unite. Iranul s-a aliat cu Siria, Liban, Rusia, cu mișcările teroriste Hamas și Hezbollah, și a întărit relațiile economice cu China. A furnizat Rusiei drone „kamikaze” în războiul cu Ucraina și a sprijinit Palestina în războaiele din Fâșia Gaza și Cisiordania, precum și milțiile șiite din Irak și din regiunea Golfului Persic în războiul proxy cu Arabia Saudită.

Mâna lui dreaptă a fost Qasem Soleimani, generalul și comandantul gărzilor forțelor qude care a construit tunelurile în Fâșia Gaza, prin care militanții Hamas să se strecoare pentru a comite masacrul de pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului. Sub coordonarea sa, autoritățile regimului iranian au reprimat cu brutalitate protestele studențești, protestele declanșate în 2022 după uciderea tinerei Maha Amini pentru că nu purta hijab, precum și revoltele civile din 2025-2026.

Jurnaliști, bloggeri și artiști au fost arestați și chiar executați. Din 2024, războiul proxy cu Israel a escaladat într-o serie de atacuri balistice și aeriene, ajungându-se la „Războiul de 12 zile” din 2025, Pe 28 februarie 2026, dictatorul responsabil pentru crime în masă și încălcarea drepturilor omului, a fost ucis în atacurile americano-israeliene din 28 februarie 2026.

Bilanțul victimelor lui Khamenei

Protestele din 2022 : 551 de protestatari uciși, dintre care 68 minori (Iran Human Rights);

: 551 de protestatari uciși, dintre care 68 minori (Iran Human Rights); Protestele din 2025-2026 : între 30.000 și 36.500 protestatari uciși (Iran International), între 330.000 și 360.000 de iranieni răniți, 53.552 de iranieni arestați;

: între 30.000 și 36.500 protestatari uciși (Iran International), între 330.000 și 360.000 de iranieni răniți, 53.552 de iranieni arestați; Masacrul de la 7 octombrie 2023/ Războaiele proxy din Fâșia Gaza și Liban cu Israel : peste 85.000 de morți;

: peste 85.000 de morți; Războaiele cu Israelul din 2024 până în 2026: peste 1.000 de morți;

