Prima pagină » Turism » Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism

Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism

02 mart. 2026, 17:59, Turism
Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism

Iată care sunt cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Topul a fost întocmit de un grup de specialiști în turism. Vezi mai jos, în articol, unde ai putea să te cazezi pentru 7 nopți, în Europa, potrivit acestora.

Te-ai gândit care ar putea fi cele mai ieftine destinații turistice, acum, în anul 2026? Specialiștii în domeniul turismului au întocmit un clasament în care se găsesc 10 locuri din Europa în care poți merge în vacanță, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Calculul a fost întocmit pentru un sejur de 7 nopți.

Topul a fost întocmit de organizația „Which?”, iar specialiștii au comparat peste 3.000 de pachete de vacanță pentru a dezvălui care ar putea fi cele mai accesibile destinații pentru Paște 2026. Cel mai mic preț de pornire pentru o persoană, pentru un sejur de 7 nopți, ar fi de 594 de lire sterline (3.467 lei / 679 euro).

Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026

De menționat faptul că specialiștii în turism au calculat costul de persoană pentru sejururi de șapte nopți, care includ zboruri și cazare, potrivit Express.co.uk.

Marmaris, Turcia – cea mai ieftină alegere, potrivit specialiștilor în turism

Cea mai ieftină opțiune ar fi vacanța în Marmaris, Turcia, orașul situat de-a lungul Rivierei Turcești, supranumit frecvent „Coasta Turcoaz” sau „Regele Coastei”. Este un loc ideal pentru cei care doresc să se bucure de soarele cald, cu temperaturi care ating 25°C în aprilie. Ar costa în medie 594 de lire sterline de persoană pentru un pachet de șapte nopți.

Marmaris, Turcia

Marmaris, Turcia

Pe cel de-al doilea loc se află Cracovia, Polonia, un oraș care se mândrește cu o arhitectură medievală captivantă, o piață animată și repere celebre precum Castelul Wawel și Catedrala. Temperaturile din aprilie se situează în jurul valorii de 14°C. O vacanță de o săptămână la Cracovia costă aproximativ 628 de lire sterline de persoană (3.658 lei / 718 euro).

Pe locul 3 se află Albufeira, Portugalia. Cu temperaturi care ating aproximativ 19°C în perioada Paștelui, acesta s-ar putea dovedi momentul ideal pentru a face o vizită. Prețul pentru 7 zile, de persoană, este de 638 de lire sterline (3.720 lei / 730 euro).

Pe locul 4 se află Las Palmas de Gran Canaria, Spania. Vizitatorii se pot aștepta la temperaturi plăcute în aprilie, de 21°C, cu excursii care costă în medie aproximativ 671 de lire sterline de persoană (3.912 lei / 767 euro).

Locul 5 este ocupat de Benidorm, Spania, unde sunt circa 19 grade Celsius, în preajma Paștelui. O excursie costă, în medie, 682 de lire sterline de persoană (3.975 lei / 780 euro).

Locul 6 este ocupat de Praga, Cehia, acolo unde se pot înregistra 14 grade Celsius în perioada Paștelui. O excursie costă, în medie, 753 de lire sterline de persoană (4.391 lei / 862 euro)

Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026

Vacanță în Budapesta sau Milano

Locul 7 este ocupat de Budapesta, Ungaria, unde se pot înregistra 17 grade Celsius în preajma Paștelui. O excursie costă, în medie, 770 de lire sterline de persoană (4.490 lei / 881 euro).

Pe locul 8 se află Porto, un oraș din Portugalia apreciat de mulți turiști pentru istoria sa. În luna aprilie, temperaturile ating 18 grade Celsius. Aici, o excursie de 7 nopți pentru o persoană costă, în medie, 780 de lire sterline (4.549 lei / 892 euro)

Pe locul 9 se află Milano, Italia, unde, de Paște, vremea ar putea fi senină, cu valori termice de 17 grade Celsius. O excursie de 7 nopți pentru o persoană costă, în medie, 795 de lire sterline (4.639 lei / 910 euro).

Locul 10 este ocupat de Dubrovnik, Croația, supranumită „Perla Adriaticii”. Temperaturile mai blânde de 14°C anticipate în perioada Paștelui creează condiții perfecte pentru plimbări prin acest oraș. Pachetele turistice pornesc de la 796 de lire sterline de persoană (4.643 lei / 911  euro).

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

TURISM Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații
16:56
Îți dorești o vacanță perfectă în Europa? Iată cele mai accesibile 10 destinații
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56, 26 Feb 2026
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
23:43, 22 Feb 2026
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
TURISM Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
14:35, 20 Feb 2026
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C
TURISM Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
13:39, 19 Feb 2026
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40, 14 Feb 2026
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Dragostea după 50 de ani: cum se rescrie romantismul în a doua jumătate a vieții

Cele mai noi

Trimite acest link pe