Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism

Iată care sunt cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Topul a fost întocmit de un grup de specialiști în turism. Vezi mai jos, în articol, unde ai putea să te cazezi pentru 7 nopți, în Europa, potrivit acestora.

Te-ai gândit care ar putea fi cele mai ieftine destinații turistice, acum, în anul 2026? Specialiștii în domeniul turismului au întocmit un clasament în care se găsesc 10 locuri din Europa în care poți merge în vacanță, cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Calculul a fost întocmit pentru un sejur de 7 nopți.

Topul a fost întocmit de organizația „Which?”, iar specialiștii au comparat peste 3.000 de pachete de vacanță pentru a dezvălui care ar putea fi cele mai accesibile destinații pentru Paște 2026. Cel mai mic preț de pornire pentru o persoană, pentru un sejur de 7 nopți, ar fi de 594 de lire sterline (3.467 lei / 679 euro).

Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026

De menționat faptul că specialiștii în turism au calculat costul de persoană pentru sejururi de șapte nopți, care includ zboruri și cazare, potrivit Express.co.uk.

Marmaris, Turcia – cea mai ieftină alegere, potrivit specialiștilor în turism

Cea mai ieftină opțiune ar fi vacanța în Marmaris, Turcia, orașul situat de-a lungul Rivierei Turcești, supranumit frecvent „Coasta Turcoaz” sau „Regele Coastei”. Este un loc ideal pentru cei care doresc să se bucure de soarele cald, cu temperaturi care ating 25°C în aprilie. Ar costa în medie 594 de lire sterline de persoană pentru un pachet de șapte nopți.

Pe cel de-al doilea loc se află Cracovia, Polonia, un oraș care se mândrește cu o arhitectură medievală captivantă, o piață animată și repere celebre precum Castelul Wawel și Catedrala. Temperaturile din aprilie se situează în jurul valorii de 14°C. O vacanță de o săptămână la Cracovia costă aproximativ 628 de lire sterline de persoană (3.658 lei / 718 euro).

Pe locul 3 se află Albufeira, Portugalia. Cu temperaturi care ating aproximativ 19°C în perioada Paștelui, acesta s-ar putea dovedi momentul ideal pentru a face o vizită. Prețul pentru 7 zile, de persoană, este de 638 de lire sterline (3.720 lei / 730 euro).

Pe locul 4 se află Las Palmas de Gran Canaria, Spania. Vizitatorii se pot aștepta la temperaturi plăcute în aprilie, de 21°C, cu excursii care costă în medie aproximativ 671 de lire sterline de persoană (3.912 lei / 767 euro).

Locul 5 este ocupat de Benidorm, Spania, unde sunt circa 19 grade Celsius, în preajma Paștelui. O excursie costă, în medie, 682 de lire sterline de persoană (3.975 lei / 780 euro).

Locul 6 este ocupat de Praga, Cehia, acolo unde se pot înregistra 14 grade Celsius în perioada Paștelui. O excursie costă, în medie, 753 de lire sterline de persoană (4.391 lei / 862 euro)

Vacanță în Budapesta sau Milano

Locul 7 este ocupat de Budapesta, Ungaria, unde se pot înregistra 17 grade Celsius în preajma Paștelui. O excursie costă, în medie, 770 de lire sterline de persoană (4.490 lei / 881 euro).

Pe locul 8 se află Porto, un oraș din Portugalia apreciat de mulți turiști pentru istoria sa. În luna aprilie, temperaturile ating 18 grade Celsius. Aici, o excursie de 7 nopți pentru o persoană costă, în medie, 780 de lire sterline (4.549 lei / 892 euro)

Pe locul 9 se află Milano, Italia, unde, de Paște, vremea ar putea fi senină, cu valori termice de 17 grade Celsius. O excursie de 7 nopți pentru o persoană costă, în medie, 795 de lire sterline (4.639 lei / 910 euro).

Locul 10 este ocupat de Dubrovnik, Croația, supranumită „Perla Adriaticii”. Temperaturile mai blânde de 14°C anticipate în perioada Paștelui creează condiții perfecte pentru plimbări prin acest oraș. Pachetele turistice pornesc de la 796 de lire sterline de persoană (4.643 lei / 911 euro).

