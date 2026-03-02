Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca

Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară.

„Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates. Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați în acest sens.“, precizează compania aeriană.

Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la noi dispoziții, precizeză sursa citată.

„Emirates continuă să monitorizeze situația și vom elabora programul nostru operațional în consecință. Actualizările vor fi publicate pe http://emirates.com și pe canalele noastre oficiale de social media. Siguranța și securitatea pasagerilor și a echipajului nostru rămân prioritatea noastră principală.“, se mai arată în comunicatul companiei.

