Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026

Într-un oraș din România se vinde o garsonieră cu 7.000 de euro, acum, în luna martie 2026, conform unui anunț postat pe un site comercial de imobiliare.

Proprietatea are acces la căile de transport în comun – linii de autobuz. Toate stațiile se află la maximum cinci-zece minute de mers pe jos depărtare de proprietate.

Aspectul imobilului, atât cel interior cât și cel exterior, se prezintă într-o stare medie. Soluția constructivă aferentă este cea de fundații continue cu stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de beton armat.

Pereții exteriori și interiori sunt realizați din beton. Finisajele exterioare constau în tencuieli și zugrăveli pentru fațadele exterioare. Clădirea este prevăzută cu un acoperiș tip terasă.

Considerăm că imobilul prezintă finisaje medii, respectiv pardoseli placate cu gresie, parchet și pereți placați cu faianță, respectiv zugrăviți cu vopsele lavabile.

Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC și geamuri termoizolante”, este anunțul postat pe storia.ro, site-ul premium de imobiliare lansat de OLX.