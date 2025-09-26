Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a avut o convorbire telefonică, miercuri, la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov. Cei doi au discutat teme privind războiul din Ucraina, dar și cooperarea bilaterală în domenii precum economie și energie.

Péter Szijjártó a discutat telefonic cu Donald Trump

Și premierul ungar Viktor Orbán a avut un dialog telefonic cu președintele american Donald Trump.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a punctat că după discuție au dezbătut teme legate de cooperarea economică și energetică, războiul din Ucraina, dar și că există încredere asupra evitării celui mai sumbru scenariu, mai exact izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial.

„Am subliniat că Ungaria este interesată de instaurarea păcii în vecinătatea noastră cât mai curând posibil. Ne confruntăm cu consecințele dramatice ale războiului din Ucraina de trei ani și jumătate și am dori ca acest război să se încheie cât mai curând posibil”, a subliniat Péter Szijjártó, care a adăugat: ”Ministrul rus a declarat că tocmai a purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, ceea ce cred că este cea mai bună veste pe care am fi putut-o primi, deoarece, atâta timp cât au loc discuții la cel mai înalt nivel dintre SUA și Rusia, putem avea încredere că va fi pace și putem avea încredere că se poate evita cel mai rău scenariu, adică izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”.

Rusia, partener de încredere pentru Ungaria

Ministrul ungar de externe a subliniat că Rusia este un partener de încredere în domeniul energiei, căci Ungaria nu ar putea fi bine aprovizionată fără petrol și gaze naturale rusești.

„Aceasta nu este o chestiune politică, nu este o chestiune ideologică, ci o simplă chestiune geografică, fizică”, a spus şeful diplomaţei ungare, care a menţionat: „Guvernul ungar este în contact constant cu conducerea americană. „Suntem în contact permanent şi cu administraţia prezidenţială americană. Şi premierul ungar a vorbit cu președintele Donald Trump despre mai multe aspecte, respetiv despre starea războiului, posibilitatea păcii, procesele economiei mondiale, situația generată de tarifele vamale și, bineînțeles, despre problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, şi această discuţie a avut loc acum câteva ore”.