Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat”, în urma protestelor „Gen Z”/ „Țara noastră este victima unui ATAC CIBERNETIC”

Președintele Madagascarului, Andy Rajoelina, a declarat, vineri, că mișcarea masivă de protest are ca scop „provocarea unei lovituri de stat”, în contextul unor noi confruntări între demonstranți și forțele de ordine ale capitalei.

Madagascarul se confruntă cu proteste masive încă din 25 septembrie, iar protestatarii solicită demisia șefului de stat, după ce aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de întreruperile constante de apă și electricitate.

În timp ce președintele își ținea discursul, transmis în direct pe platforma de socializare Facebook, protestele au continuat în capitală, având loc mai multe confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

Potrivit declarațiilor președintelui, tinerii mobilizați sunt manipulați de actori malgași și străini, care nu au fost identificați.

„Țări și agenți au plătit această mișcare pentru a mă înlătura, nu prin alegeri, ci pentru profit, pentru a prelua puterea, așa cum se întâmplă în alte țări africane. Țara noastră este victima unui atac cibernetic, a unei manipulări în masă”, a declarat Rajoelina.

De asemenea, președintele i-a acuzat pe politicienii malgași că profită de proteste pentru a da o lovitură de stat.

„După ce a început mișcarea, politicienii au abuzat de situație pentru a da o lovitură de stat, a-și atinge obiectivele și a distruge țara”, a declarat acesta, citat de cotidianul Sud Ouest.

Confruntări de proporții între forțele de ordine și protestatarii Gen Z

Andy Rajoelina a afirmat că este pregătit pentru dialog și a cerut forțelor de ordine să „readucă pacea”.

Șeful statului nu a anunțat încă numirea unui nou prim-ministru, după ce a demis, luni, întregul Guvern, într-o încercare de a calma protestatarii.

Vineri, centrul capitalei a fost înconjurat de forțele de ordine. Protestatarii s-au confruntat din nou cu gaze lacrimogene folosite de autorități pentru a opri mișcarea.

Represiunea protestelor, precum și violențele care au izbucnit în timpul jafurilor pe scară largă, s-au soldat cu cel puțin 22 de morți și sute de răniți, potrivit unui raport al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului.

Foto: Profimedia

