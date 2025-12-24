Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”

Olga Borșcevschi
24 dec. 2025, 12:50, Știri externe
Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat marți apelul său pentru un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, exprimându-și regretul că Rusia a respins acest apel, transmite France24.

„Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, a declarat Papa Leone la plecarea din reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, înainte de a reveni la Vatican.

„Poate că ne vor asculta şi vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume”, a adăugat Suveranul Pontif

„Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, a remarcat el.

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Mediafax / (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM

Papa Leon al XIV-lea urmează să celebreze miercuri seară prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales papă, înainte de a rosti joi, la prânz, tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” în care Suveranul Pontif face, în mod tradiţional, o trecere în revistă a conflictelor din lume.

Ucraina și-a retras marți trupele dintr-un oraș din estul țării, după lupte intense cu forțele ruse, în contextul în care atacurile neîncetate ale Moscovei au ucis trei civili și au lăsat fără electricitate mii de oameni.

Nu a existat niciun semn al unei înțelegeri iminente, după ce negociatorii de rang înalt din Rusia și Ucraina s-au aflat weekendul trecut la Miami, pentru întâlniri separate cu oficiali americani, care încearcă să ajungă la un acord ce ar pune capăt celor aproape patru ani de lupte.

Papa Leon s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la începutul acestei luni.

Întrebat dacă va accepta invitația lui Zelenski de a vizita Ucraina, Leon a spus ulterior: „Sper”, dar a avertizat că nu este posibil să se spună când ar putea avea loc o astfel de vizită.

El a mai spus că încercarea de a obține pacea în Ucraina fără implicarea diplomatică a Europei este „nerealistă” și a avertizat că planul de pace propus de președintele american Donald Trump riscă să provoace o „schimbare uriașă” în alianța transatlantică.

