Zelenski prezintă propria variantă a planului de pace. Este dispus să retragă trupele din Donețk

24 dec. 2025, 11:02, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este dispus să retragă trupele ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk aflate sub controlul Kievului și să le transforme într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia, potrivit The New York Times. Propunerea reprezintă cel mai clar pas făcut până acum de liderul ucrainean în disputele teritoriale din estul țării, un subiect care a blocat în mod repetat negocierile de pace.

Declarația vine după mai multe săptămâni de discuții mediate de Statele Unite, în care Washingtonul a încercat să apropie pozițiile celor două părți.

Zelenski a subliniat faptul că orice retragere a Ucrainei trebuie să fie însoțită de o retragere echivalentă a forțelor ruse din regiune. Până în prezent, însă, Kremlinul nu a indicat că ar fi dispus să accepte o soluție care nu presupune controlul complet asupra Donețkului.

Inițiativa, parte a planului de pace

Inițiativa face parte dintr-un plan de pace în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și Statele Unite la Miami. Documentul include propuneri legate de aranjamente teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării după război. Planul a fost transmis Moscovei prin intermediul Washingtonului, iar Kievul așteaptă un răspuns oficial.

Rămân însă divergențe majore. Două dintre cele mai sensibile subiecte sunt statutul teritoriilor din Donețk aflate sub control ucrainean și soarta centralei nucleare ocupate de Rusia, pentru care Kievul a propus o administrare comună cu Statele Unite. Moscova a respins până acum această variantă.

Zelenski a spus că o eventuală zonă demilitarizată ar trebui validată prin referendum, subliniind că o astfel de decizie are implicații militare, politice și simbolice importante pentru Ucraina.

