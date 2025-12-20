Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z

O petrecere rave cu muzică electronică pare un loc puțin probabil pentru o binecuvântare papală. Situația se schimbă dacă DJ-ul este un preot catolic, iar petrecerea este celebrarea celei de-a 75-a aniversări a episcopului local, transmite Financial Times.

În fața catedralei Košice din Slovacia, mii de tineri au fost binecuvântați – în limba engleză, prin mesaj video – de Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unui eveniment unic, desfășurat în luna noiembrie.

Fragmente din mesajul său – „fiți martori la împărtășanie” și „fiți curajoși” – au fost mixate în muzică electronică vibrantă de preotul portughez devenit DJ, Padre Guilherme Peixoto.

Filmările au devenit virale pe rețelele de socializare. Momentul arată modul în care Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, utilizează cultura actuală și tehnologia pentru a comunica mai bine cu tinerii Generației Z.

Papa Leon al XIV-lea, un preferat al Generația Z

Foștii pontifi păreau figuri rigide, care se luptau să iasă din dogmele medievale. Papa Leon se află la polul opus: e născut în Chicago, este iubitor de pizza și fan al echipei White Sox. Actualul Pontif a reușit să se facă simpatizat în rândul tinerilor care sunt fascinați de modul în care îmbină tradiția cu modernitatea.

Katie Prejean McGrady, în vârstă de 36 de ani, este gazda unei emisiuni radio catolice, care l-a avut invitat pe Papa Leon, prin intervenție video. Pontiful a răspuns la întrebări pe teme variate, de la sănătate mintală, la tehnologie, pe un stadion cu aproximativ 16.000 de adolescenți americani.

„Are această nonșalanță, această blândețe familiară.”

Numitea lui Leon al XIV-lea în fruntea Bisericii Catolice vine în contextul în care mulți adolescenți și tineri adulți devin mai receptivi la conceptul de credință.

„Generația Z este mult mai deschisă religiei decât milenialii ca mine sau decât Generația X”, a declarat Miles Pattenden, istoric al Universității Oxford, care studiază Biserica Catolică. „Ei caută ordine și sens, nu doar materialism.”

Vaticanul lasă în urmă dogmele medievale și pășește în era comunicării

Sfântul Scaun a recunoscut de mult timp importanța de a atrage adolescenți și tineri adulți. În 1985, Papa Ioan Paul al II-lea a lansat Ziua Mondială a Tineretului, uneori descrisă ca un „Woodstock Catolic”, care atrage și astăzi participanți din întreaga lume.

Predecesorul lui Leon, Papa Francisc, a chemat tinerii catolici la Roma pentru a discuta despre spiritualitatea lor. Francisc a susținut sfințenia tânărului italian de 15 ani, geniul informaticii, Carlo Acutis, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”. Adolescentul a creat un site despre miracole înainte de a muri de leucemie în 2006.

În această vară, Vaticanul a convocat 1.000 de „misionari digitali și influenceri catolici” internaționali, mulți de 20 de ani, pentru a discuta despre prozelitism online.

„Biserica a ajuns la un punct în care și-a dat seama că rețelele de socializare sunt noua piață a orașului”, a spus Eliza Monts, în vârstă de 26 de ani, care a participat. „Vor să ajute la formarea, echiparea, împuternicirea și încurajarea celor care intră în această nouă piață a orașului pentru a proclama evanghelia.”

Filmul în care Papa Leon dezvăluie filmele sale preferate a devenit viral

Cu numirea Papei Leon al XIV-lea, biserica are un lider spiritual care este ușor de înțeles nu doar de compatrioții săi americani, ci și de tinerii din întreaga lume influențați de cultura americană online. Un videoclip care enumeră cele patru filme preferate ale sale, printre care se numără „It’s a Wonderful Life” și „The Sound of Music”, a devenit viral.

„Este practic o figură obișnuită din cultura pop americană, care s-a trezit brusc ca papă”, a spus Pattenden. „Este împăcat cu sine însuși”, a spus Pattenden. „Dacă ești un tânăr cu probleme, să vezi un tip care era în mod clar un tocilar acum 50 sau 60 de ani și acum pare complet senin și confortabil cu propria persoană, este foarte benefic.”

Eforturile de a atrage publicul mai tânăr către religie pot fi tensionate. În Marea Britanie, biserica anglicană s-a confruntat cu o reacție negativă la discoteci silențioase în catedrale unde oamenii pot dansa pe muzică la căști și la o nouă instalație de graffiti la Catedrala Canterbury.

FOTO: Mediafax, captură X / Video: X, Nexta

