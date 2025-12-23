Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

După o nouă rundă de negocieri de pace la Miami în weekendul trecut, delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov și Andrii Hantov, i-a prezentat astăzi luiVolodimir Zelenski raportul detaliat cu concluziile discuțiilor din Statele Unite.

După cum a precizat Volodimir Zelenski pe canalul de Telegram, negocierile cu reprezentanții lui Donald Trump au fost productive:

„Am lucrat productiv cu reprezentanții președintelui Trump, iar acum au fost pregătite versiuni ale mai multor documente. În special, există documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, privind reconstrucția și privind cadrul de bază pentru încheierea acestui război”, a scris Zelenski.

Un plan de pace de la 28, la 20 de puncte

Negocierile s-au concentrat pe un plan de pace în 20 de puncte propus de Statele Unite, structurat pe patru piloni principali:

Cadrul de securitate multilateral: Definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina pentru a preveni o viitoare agresiune rusă;

Un plan pentru reconstrucția economică a Ucrainei pe termen lung;

Cedarea unor teritorii către Rusia;

Stabilirea unui calendar pentru încetarea ostilităților și implementarea acordului de pace.

Principalele piedici în calea păcii: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate

Deși liderii europeni se tem că planul american ar putea fi mai favorabil Rusiei decât Ucrainei, au insistat pentru introducerea unor garanții de securitate europene ferme. De cealaltă parte, Moscova a calificat discuțiile din SUA drept constructive, dar a criticat în același timp încercările europenilor și ale ucrainenilor de a aduce amendamente planului american.

În prezent, divergențele dintre Rusia și Ucraina sunt date de viziunile opuse privind controlul teritorial și formatul garanțiilor de securitate post-război. Rusia insistă asupra controlului total al întregii regiuni Donbas ca precondiție pentru orice acord. În schimb, Ucraina respinge cedarea zonelor pe care le controlează în prezent în Donețk și spune că, dacă ar fi să cedeze teritorii, ar face acest lucru doar în urma unui referendum.

Mai mult, Rusia a respins orice propunere de a desfășura trupe din statele membre NATO în Ucraina pentru menținerea păcii. Kremlinul continuă să ceară neutralitatea Ucrainei, în timp ce delegația ucraineană a lucrat la Miami la două cadre de securitate distincte: unul multilateral cu partenerii europeni și unul bilateral cu SUA, care necesită aprobarea Congresului american.

