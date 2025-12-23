Prima pagină » Știri externe » Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

23 dec. 2025, 15:19, Știri externe
Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

După o nouă rundă de negocieri de pace la Miami în weekendul trecut, delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov și Andrii Hantov, i-a prezentat astăzi luiVolodimir Zelenski raportul detaliat cu concluziile discuțiilor din Statele Unite.

După cum a precizat Volodimir Zelenski pe canalul de Telegram, negocierile cu reprezentanții lui Donald Trump au fost productive:

„Am lucrat productiv cu reprezentanții președintelui Trump, iar acum au fost pregătite versiuni ale mai multor documente. În special, există documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, privind reconstrucția și privind cadrul de bază pentru încheierea acestui război”, a scris Zelenski.

Un plan de pace de la 28, la 20 de puncte

Negocierile s-au concentrat pe un plan de pace în 20 de puncte propus de Statele Unite, structurat pe patru piloni principali:

  • Cadrul de securitate multilateral: Definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina pentru a preveni o viitoare agresiune rusă;
  • Un plan pentru reconstrucția economică a Ucrainei pe termen lung;
  • Cedarea unor teritorii către Rusia;
  • Stabilirea unui calendar pentru încetarea ostilităților și implementarea acordului de pace.

Principalele piedici în calea păcii: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate

Deși liderii europeni se tem că planul american ar putea fi mai favorabil Rusiei decât Ucrainei, au insistat pentru introducerea unor garanții de securitate europene ferme. De cealaltă parte, Moscova a calificat discuțiile din SUA drept constructive, dar a criticat în același timp încercările europenilor și ale ucrainenilor de a aduce amendamente planului american.

În prezent, divergențele dintre Rusia și Ucraina sunt date de viziunile opuse privind controlul teritorial și formatul garanțiilor de securitate post-război. Rusia insistă asupra controlului total al întregii regiuni Donbas ca precondiție pentru orice acord. În schimb, Ucraina respinge cedarea zonelor pe care le controlează în prezent în Donețk și spune că, dacă ar fi să cedeze teritorii, ar face acest lucru doar în urma unui referendum.

Mai mult, Rusia a respins orice propunere de a desfășura trupe din statele membre NATO în Ucraina pentru menținerea păcii. Kremlinul continuă să ceară neutralitatea Ucrainei, în timp ce delegația ucraineană a lucrat la Miami la două cadre de securitate distincte: unul multilateral cu partenerii europeni și unul bilateral cu SUA, care necesită aprobarea Congresului american.

Recomandările autorului:

8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India

Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
16:19
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
CONTROVERSĂ Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin
14:39
Rusia ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov pentru justificarea terorismului. Fostul campion de șah este un critic al lui Putin
UPDATE 🚨 Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
13:28
🚨 Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
EXTERNE 8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India
12:12
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India
EXTERNE Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă
11:56
Cine ar urma să fie noul ambasador al Republicii Moldova. Acesta l-ar putea înlocui Victor Chirilă
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Cum a fost detectat un virus mortal în respirația balenelor din Arctica?
FLASH NEWS Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources
16:14
Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources
VIDEO Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei
16:11
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei
SPORT Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate”
16:00
Amatto Zaharia, la gala sportului de la Buftea: „Sportul de performanță necesită viziune, perseverență, continuitate și predictibilitate”
FLASH NEWS Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public”
15:57
Scandalul din Justiție ajunge pe masa Guvernului. Bolojan: „Justiția trebuie privită ca un serviciu public”
EXCLUSIV Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
15:55
Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile
ULTIMA ORĂ Parlamentarii vor primi suma forfetară redusă cu 10% din ianuarie 2026
15:46
Parlamentarii vor primi suma forfetară redusă cu 10% din ianuarie 2026

Cele mai noi