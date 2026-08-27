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Miruță pune în balanță banii primiți din SAFE cu banii pierduți din PNRR. Pe cine dă vina pentru dezechilibru

Miruță pune în balanță banii primiți din SAFE cu banii pierduți din PNRR. Pe cine dă vina pentru dezechilibru
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pune în balanță cele 2,5 miliarde de euro primite de România prin programul SAFE cu pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Acesta acuză PSD pentru eșecul de la Ministerul Muncii și susține că succesul SAFE arată că fondurile europene pot ajunge la România atunci când autoritățile își fac treaba.

Radu Miruță spune că România a pierdut 770 de milioane de euro deoarece PSD nu și-a îndeplinit de 3 ani responsabilitățile de la Ministerul Muncii.

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„Să mai punem și în balanță, zic: ieri, România a pierdut 770 de milioane de euro pentru că PSD nu și-a făcut de 3 ani treaba la Ministerul Muncii”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

„România a primit 2,5 miliarde de euro pentru că alți oameni ne-am făcut bine treaba”

Ministrul interimar a folosit suma pierdută ca termen de comparație cu cele 2,5 miliarde de euro obținute de România prin SAFE. Miruță subliniază că rezultatul pozitiv se datorează faptului că alți oameni și-au făcut bine treaba.

„Tot ieri, România a primit 2,5 miliarde de euro din SAFE pentru că alți oameni ne-am făcut bine treaba. Am scris proiecte care au fost aprobate printre primele și am făcut toți pașii procedurali necesari ulterior, într-o Românie încă sufocată de birocrație. Atunci când se dorește, când se muncește pentru asta, se poate!”.

Potrivit ministrului, suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică. El le-a mulțumit zecilor de oameni care au muncit la foc continuu și susține că obținerea fondurilor demonstrează că administrația poate produce rezultate atunci când există voință și responsabilitate.

„România a primit ieri prima tranșă, în valoare de 2,5 miliarde de euro, din Programul SAFE. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Sunt bani care intră în bugetul nostru, reprezintă o veste foarte bună și țin să le mulțumesc încă o dată zecilor de oameni care au muncit la foc continuu pentru ca, într-un timp scurt, să realizăm ceea ce nu se realizase în câțiva ani”.

MApN plătește pentru radare, elicoptere și sisteme antidronă

Radu Miruță susține că Ministerul Apărării este „în grafic cu plățile asumate” și anunță plăți de aproximativ 800 de milioane de euro în august și septembrie. Banii merg către construcția unor capacități de producție în România și către tehnica militară contractată.

„Ministerul Apărării este, la această oră, în grafic cu plățile asumate. În lunile august și septembrie, a plătit și va face plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a plăti tehnica pe care am contractat-o, conform aprobărilor Parlamentului și CSAT.”

Miruță: „România are o voce puternică în Europa”

În finalul mesajului, Miruță a subliniat că modernizarea Armatei Române poate contribui și la revigorarea industriei naționale de apărare. El susține că echipa sa a făcut demersurile necesare pentru ca proiectele să avanseze rapid.

„Armata Română are nevoie de dotări moderne, iar împreună cu colegii mei m-am asigurat că facem toate demersurile necesare pentru ca aceste lucruri să se întâmple rapid, revigorând în același timp o parte importantă din industria noastră de apărare. România are o voce puternică în Europa, dar de seriozitatea noastră depinde cât de puternic se aude această voce. România are un potențial fantastic, dar de noi depinde să nu-l risipim”.

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