Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pune în balanță cele 2,5 miliarde de euro primite de România prin programul SAFE cu pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Acesta acuză PSD pentru eșecul de la Ministerul Muncii și susține că succesul SAFE arată că fondurile europene pot ajunge la România atunci când autoritățile își fac treaba.

Radu Miruță spune că România a pierdut 770 de milioane de euro deoarece PSD nu și-a îndeplinit de 3 ani responsabilitățile de la Ministerul Muncii.

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„Să mai punem și în balanță, zic: ieri, România a pierdut 770 de milioane de euro pentru că PSD nu și-a făcut de 3 ani treaba la Ministerul Muncii”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

„România a primit 2,5 miliarde de euro pentru că alți oameni ne-am făcut bine treaba”

Ministrul interimar a folosit suma pierdută ca termen de comparație cu cele 2,5 miliarde de euro obținute de România prin SAFE. Miruță subliniază că rezultatul pozitiv se datorează faptului că alți oameni și-au făcut bine treaba.

„Tot ieri, România a primit 2,5 miliarde de euro din SAFE pentru că alți oameni ne-am făcut bine treaba. Am scris proiecte care au fost aprobate printre primele și am făcut toți pașii procedurali necesari ulterior, într-o Românie încă sufocată de birocrație. Atunci când se dorește, când se muncește pentru asta, se poate!”.

Potrivit ministrului, suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică. El le-a mulțumit zecilor de oameni care au muncit la foc continuu și susține că obținerea fondurilor demonstrează că administrația poate produce rezultate atunci când există voință și responsabilitate.

„România a primit ieri prima tranșă, în valoare de 2,5 miliarde de euro, din Programul SAFE. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Sunt bani care intră în bugetul nostru, reprezintă o veste foarte bună și țin să le mulțumesc încă o dată zecilor de oameni care au muncit la foc continuu pentru ca, într-un timp scurt, să realizăm ceea ce nu se realizase în câțiva ani”.

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