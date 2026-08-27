Sute de persoane s-au adunat pe plaja Trampolín pentru a distruge adăposturi improvizate pentru migranți. Poliția a fost determinată să intervină și să tragă focuri de avertisment în aer.

Forțele de ordine au format un cordon pe plaja El Trampolín, din enclava spaniolă Ceuta, pentru a-i ține pe locuitori la distanță de o tabără de migranți. Polițiștii au tras focuri de avertismentîn seara zilei de 26 august.

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Brussels Signal relatează că zeci de manifestanți au ajuns la marginea așezării. Au dărâmat corturi și au aruncat bunuri în mare.

Poliția i-a împiedicat să ajungă pe porțiunea principală de nisip, unde migranții se adunaseră pe un dig, în spatele cordonului de securitate. Tabăra a fost stabilită încă de la intrarea în masă a migranților din 30 iulie.

Guvernul din Ceuta a solicitat Madridului desființarea taberei, cerere susținută și de partidul Vox. Pe 20 august, forțele de ordine evacuaseră peste 1.200 de persoane de pe plajă pentru a efectua lucrări de curățenie; totuși, sute de oameni s-au întors în decurs de câteva ore. Așezarea a fost refăcută.

În ultimele zile, la fața locului s-a recurs în mod repetat la forță. Pe 25 august, poliția a intervenit în forță și a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa migranții în timpul unei acțiuni de distribuire a hranei organizată de Crucea Roșie.

Marșul care a precedat confruntarea de pe plajă a reunit peste 2.000 de persoane. Acesta a început în cartierul O’Donnell, în fața spitalului militar, și a luat amploare pe măsură ce participanții se îndreptau spre sediul Delegației Guvernului, unde se reunea comitetul de criză al statului.

Manifestanții au purtat steaguri ale Spaniei și ale orașului Ceuta, cerând evacuarea migranților și demisia delegatului guvernamental, Miguel Ángel Pérez Triano.

A fost a doua astfel de manifestație în decurs de două zile, într-un oraș cu o populație de aproximativ 84.000 de locuitori.

Mai târziu în acea seară, sute de locuitori au plecat din casele lor din apropierea cazărmii Coronel Fiscer și s-au îndreptat spre o moară de făină dezafectată din cartierul Sardinero.

Unități de intervenție au fost desfășurate în apropierea plajei Benítez, pe măsură ce tensiunile escaladau din nou. Moara figura printre locațiile desemnate printr-un decret regal aprobat pe 25 august, act normativ care mai includea cinci săli de sport municipale acoperite, spitalul militar și o parcare auto.

Măsurile urmau să rămână în vigoare până la 31 decembrie. Președintele orașului Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat că autoritățile locale nu au fost consultate și că vor recurge la toate mijloacele legale pentru a împiedica utilizarea centrelor sportive în acest scop.

Ángel Víctor Torres, ministrul pentru politică teritorială și coordonator al răspunsului la criză, a anunțat, după reuniunea comitetului de criză din 26 august, că centrele sportive vor fi eliminate din prevederile decretului cu ocazia următoarei sale actualizări.

Aceste tensiuni survin în urma traversărilor masive din 30 iulie, când Ministerul spaniol de Interne a estimat inițial numărul persoanelor sosite la aproximativ 50.000, cifră revizuită ulterior semnificativ în creștere.

Aproximativ 69.500 de persoane au fost trimise înapoi în Maroc în decurs de patru zile, iar cel puțin 72 și-au pierdut viața pe teritoriul spaniol. Aceste traversări au determinat Italia să amenințe cu suspendarea acordurilor Schengen în relația cu Spania și au convins Comisia Europeană să ofere sprijin prin intermediul agenției Frontex la singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa.

Sursa Foto: Hepta