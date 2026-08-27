Prima pagină » Știri externe » Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă

Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sute de persoane s-au adunat pe plaja Trampolín pentru a distruge adăposturi improvizate pentru migranți. Poliția a fost determinată să intervină și să tragă focuri de avertisment în aer.

Forțele de ordine au format un cordon pe plaja El Trampolín, din enclava spaniolă Ceuta, pentru a-i ține pe locuitori la distanță de o tabără de migranți. Polițiștii au tras focuri de avertismentîn seara zilei de 26 august.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Brussels Signal relatează că zeci de manifestanți au ajuns la marginea așezării. Au dărâmat corturi și au aruncat bunuri în mare.

Poliția i-a împiedicat să ajungă pe porțiunea principală de nisip, unde migranții se adunaseră pe un dig, în spatele cordonului de securitate. Tabăra a fost stabilită încă de la intrarea în masă a migranților din 30 iulie.

Guvernul din Ceuta a solicitat Madridului desființarea taberei, cerere susținută și de partidul Vox. Pe 20 august, forțele de ordine evacuaseră peste 1.200 de persoane de pe plajă pentru a efectua lucrări de curățenie; totuși, sute de oameni s-au întors în decurs de câteva ore. Așezarea a fost refăcută.

În ultimele zile, la fața locului s-a recurs în mod repetat la forță. Pe 25 august, poliția a intervenit în forță și a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa migranții în timpul unei acțiuni de distribuire a hranei organizată de Crucea Roșie.

Marșul care a precedat confruntarea de pe plajă a reunit peste 2.000 de persoane. Acesta a început în cartierul O’Donnell, în fața spitalului militar, și a luat amploare pe măsură ce participanții se îndreptau spre sediul Delegației Guvernului, unde se reunea comitetul de criză al statului.

Manifestanții au purtat steaguri ale Spaniei și ale orașului Ceuta, cerând evacuarea migranților și demisia delegatului guvernamental, Miguel Ángel Pérez Triano.

A fost a doua astfel de manifestație în decurs de două zile, într-un oraș cu o populație de aproximativ 84.000 de locuitori.

Mai târziu în acea seară, sute de locuitori au plecat din casele lor din apropierea cazărmii Coronel Fiscer și s-au îndreptat spre o moară de făină dezafectată din cartierul Sardinero.

Unități de intervenție au fost desfășurate în apropierea plajei Benítez, pe măsură ce tensiunile escaladau din nou. Moara figura printre locațiile desemnate printr-un decret regal aprobat pe 25 august, act normativ care mai includea cinci săli de sport municipale acoperite, spitalul militar și o parcare auto.

Măsurile urmau să rămână în vigoare până la 31 decembrie. Președintele orașului Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat că autoritățile locale nu au fost consultate și că vor recurge la toate mijloacele legale pentru a împiedica utilizarea centrelor sportive în acest scop.

Ángel Víctor Torres, ministrul pentru politică teritorială și coordonator al răspunsului la criză, a anunțat, după reuniunea comitetului de criză din 26 august, că centrele sportive vor fi eliminate din prevederile decretului cu ocazia următoarei sale actualizări.

Aceste tensiuni survin în urma traversărilor masive din 30 iulie, când Ministerul spaniol de Interne a estimat inițial numărul persoanelor sosite la aproximativ 50.000, cifră revizuită ulterior semnificativ în creștere.

Aproximativ 69.500 de persoane au fost trimise înapoi în Maroc în decurs de patru zile, iar cel puțin 72 și-au pierdut viața pe teritoriul spaniol. Aceste traversări au determinat Italia să amenințe cu suspendarea acordurilor Schengen în relația cu Spania și au convins Comisia Europeană să ofere sprijin prin intermediul agenției Frontex la singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
13:31
Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
ULTIMA ORĂ Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
13:17
Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
ULTIMA ORĂ Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele
13:05
Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele
TENSIUNI Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
13:05
Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
CONTROVERSĂ Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă
13:01
Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă
FLASH NEWS Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu
12:19
Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au injectat, în premieră, mitocondrii din piciorul unei femei, în ochi
FLASH NEWS 11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
13:57
11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
EXCLUSIV Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
13:55
Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
13:50
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
NEWS ALERT George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
13:29
George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
ECONOMIE Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR
13:26
Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR

Cele mai noi

Trimite acest link pe