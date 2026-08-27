Wiz Khalifa (Cameron Jibril Thomaz), rapper american, are de joi un nou dosar pe rolul Curții de Apel Constanța. Contestația i-a fost anulată.

În iulie 2024, artistul a fost acuzat pentru consum ilegal de droguri după ce a fumat canabis pe durata unui spectacol de la festivalul „Beach, Please!”, încălcând articolul 4 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

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Primul termen de judecată a fost stabilit în octombrie 2026. Rapperul este vizat în dosarul nr. 462/36/2026, aflat la Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie. Thomaz Chameron Jibril figurează în caltiatea de „contestator condamnat”.

În februarie, Wiz Khalifa fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare. În ultima apariție de pe Instagram, artistul a fumat pe balcon, atașând mesajul „Fumez și fug” de filmare.

Sursa Foto: Instagram, Wiz Khalifa