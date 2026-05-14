Decizie de ultim moment a Pentagonului. Statele Unite au anulat brusc detașarea a 4.000 de soldați americani în Polonia

Pentagonul a anulat brusc detașarea a peste 4.000 de soldați americani în Polonia, o mișcare care marchează o reducere semnificativă a prezenței militare a Statelor Unite în Europa, scrie Wall Street Journal. Decizia a venit pe fondul unor tensiuni transatlantic și a presiunilor lui Donald Trump asupra aliaților europeni de a‑și asuma un rol mai mare în propria apărare.

Trump ia în considerare pedepsirea anumitor țări europene care nu au sprijinit Statele Unite în războiul cu Iranul prin retragerea trupelor americane din bazele lor.

Pentagonul a anulat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, un pas major către planul președintelui Donald Trump de a reduce prezența soldaților americani în Europa. Această măsură vine după ce Pentagonul a anunțat în prealabil că va retrage 5.000 de soldați din Germania, ca reacție la criticile aduse de cancelarul german Friedrich Merz asupra modului cum Statele Unite au gestionat războiul cu Iranul.

Donald Trump a declarat că va reduce considerabil trupele din Europa și retragerile vor fi și mai profunde: „Reducem cu mai mult de 5.000 de soldați din Germania”. Mai mult, s‑a înaintat posibilitatea de a retrage trupe și din Italia și Spania.

Europa trebuie să își asume povara apărării

Pentagonul a declarat că obiectivul său pe termen lung este ca aliații europeni să‑și asume principala povară pentru apărarea convențională și să reducă rolul militar al SUA pe continent.

Oficialii americani au declarat că anularea desfășurării Brigadei a 2‑a Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, care numără peste 4.000 de soldați, a făcut parte dintr‑o reconfigurare mai amplă a prezenței militare americane în Europa și că sunt probabile măsuri suplimentare. Deși brigada se îndrepta spre Polonia, unele elemente ar fi putut opera în alte părți ale Europei.

Mai mulți oficiali americani au rămas surprinși după ce Pete Henseth, secretarul Apărării, a anulat desfășurarea de trupe care deja era în desfășurare. Comandamentul European al SUA recomandase ca cei peste 4.000 de soldaţi ai brigăzii blindate să nu fie completaţi după rotaţia obișnuită de nouă luni, potrivit oficialilor Departamentului Apărării, dar nu ceruse ca desfășurarea să fie oprită la jumătatea drumului.

Interesele americane în Europa s-au diminuat

„Întrucât forțele americane se concentrează pe apărarea națională și pe regiunea Indo‑Pacifică, aliații și partenerii noștri din alte părţi ale lumii își vor asuma responsabilitatea principală pentru propria apărare, cu un sprijin esențial, dar mai limitat, din partea forțelor americane”, a declarat Pentagonul în Strategia sa de Apărare Națională, emisă în ianuarie.

