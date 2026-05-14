Criza politică din Marea Britanie se adâncește. Ministrul sănătății a demisionat și contestă direct conducerea premierului Starmer. Ce obiective are

Secretarul pentru Sănătate din Marea Britanie, Wes Streeting, considerat principalul contracandidat intern al lui Keir Starmer și rival al acestuia la conducerea Partidului Laburist, a demisionat joi din guvern, scrie CNN. Această retragere de la vârful cabinetului londonez deschide calea pentru contestarea directă a funcției de premier deținută de Starmer.

Demisia lui Wes Streeting vine pe fondul unei crize politice masive declanșate de înfrângerea istorică suferită de laburiști la alegerile locale de săptămâna trecută. În scrisoarea sa de demisie, Wes Streeting a lansat un atac dur la adresa premierului, afirmând că „acolo unde este nevoie de viziune, avem un vid”.

Într-o scrisoare adresată lui Sir Keir Starmer, Streeting a scris că, deși succesele în îmbunătățirea performanței NHS „sunt motive întemeiate pentru mine să rămân în funcție”, a adăugat: „După cum știți din conversația noastră de la începutul acestei săptămâni, pierzându-mi încrederea în conducerea dumneavoastră, am ajuns la concluzia că ar fi rușinos și lipsit de principii să fac acest lucru”. El a continuat: „Acum este clar că nu veți conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale și că parlamentarii laburiști și sindicatele laburiste vor ca dezbaterea despre ceea ce urmează să fie o bătălie de idei, nu de personalități sau facționalism mărunt.”

Demisia sa din funcția de ministru al Sănătății este calculată în așa fel încât să îi permită să își lanseze oficial campania pentru preluarea șefiei partidului și a executivului de la Londra. La ultimele alegeri locale, Partidul Laburist a pierdut peste 1.400 de mandate de consilieri locali și a înregistrat eșecuri majore în Scoția și Țara Galilor.

Înainte de demisia lui Streeting, alți patru miniștri din eșalonul secund au demisionat succesiv pentru a forța plecarea lui Keir Starmer din funcție. Mai mult, peste 80 de parlamentari laburiști i-au cerut demisia lui Starmer în ultimele zile, dar, în ciuda presiunilor extreme și a izolării politice tot mai accentuate, premierul britanic refuză ferm să demisioneze.

Recomandările autorului: