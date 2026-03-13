Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția

Administrația președintelui Donald Trump a emis o licență temporară care permite vânzarea petrolului rusesc deja aflat pe nave. Decizia vine în contextul crizei energetice provocate de războiul cu Iranul și al creșterii prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril.

Administrația președintelui Donald Trump a autorizat temporar vânzarea unor produse petroliere rusești aflate deja pe nave în larg, potrivit unei licențe emise de Departamentul Trezoreriei SUA. Decizia permite țărilor să cumpere țiței sau produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu 12 martie. Autorizația este valabilă până la 11 aprilie, potrivit CNN.

Măsura a fost anunțată în aceeași zi în care prețul petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din august 2022, pe fondul tensiunilor generate de războiul cu Iranul.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat că derogarea are rolul de a stabiliza oferta globală de energie.

„Pentru a crește acoperirea globală a aprovizionării existente, @USTreasury acordă o autorizație temporară care permite țărilor să achiziționeze petrol rusesc blocat în prezent pe mare”.

Oficialul american a subliniat că decizia este limitată în timp și nu va aduce venituri semnificative Rusiei.

„Această măsură pe termen scurt, adaptată strict, se aplică numai petrolului care se află deja în tranzit și nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care obține majoritatea veniturilor sale din energie din taxele percepute la punctul de extracție.”

Critici din partea europenilor și a opoziției democrate din SUA

Decizia administrației Trump a stârnit critici din partea unor lideri politici americani.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a acuzat Casa Albă că oferă un avantaj Moscovei într-un moment sensibil al conflictelor internaționale.

„În timp ce Putin ajută Iranul să vizeze americanii din Orientul Mijlociu, @POTUS umple acum vistieria de război a Kremlinului. În loc să pună presiune pe economia rusă șovăitoare, războiul prost planificat al președintelui îi oferă lui Putin un câștig neașteptat, în timp ce familiile americane se confruntă cu prețuri mai mari”, a scris senatoarea americană.

Potrivit Reuters, aproximativ 124 de milioane de barili de petrol rusesc sunt acum pe nave din 30 de puncte ale oceanelor, iar licența emisă de SUA acoperă aproximativ 5-6 zile de aprovizionare din Golf.

Totuși, mai arată Reuters, măsura ar putea complica eforturile UE de a reduce finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, însă Ursula von der Leyen a declarat anterior că “nu este momentul pentru relaxarea sancțiunilor asupra Rusiei”.

Anterior, Statele Unite au acordat și rafinăriilor din India o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc blocat pe mare. Scott Bessent explica atunci că măsura este menită „pentru a permite petrolului să continue să curgă pe piața globală”.

Criza energetică globală se adâncește

Decizia vine într-un moment în care piețele energetice globale sunt puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Războiul, aflat în a doua săptămână, a dus la blocarea aproape completă a transportului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial transportat pe mare.

Creșterea prețurilor la energie a determinat numeroase state să ia măsuri pentru limitarea impactului economic, inclusiv reducerea consumului, plafonarea prețurilor la combustibili și utilizarea rezervelor strategice de petrol.

