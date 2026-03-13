O navă deținută de Turcia traversează Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului

Ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a declarat, vineri, că o navă deținută de țara sa a traversat Strâmtoarea Ormuz, după ce a primit permisiunea din partea Iranului.

Uraloglu a fost citat de presa locală afirmând că nava este una dintre cele 15 nave deținute de Turcia care așteaptă în apropierea Iranului și cu privire la care Ankara a fost în contact cu Teheranul.

„Cincisprezece nave cu proprietari turci se aflau acolo; am obținut permisiunea autorităților iraniene pentru una dintre ele, pentru că folosea un port iranian, iar aceasta a trecut”, a declarat Uraloglu, potrivit publicației Manșet Haber. Celelalte 14 nave continuă să aștepte, a precizat oficialul.

Ministerul turc a declarat că nava care a traversat strâmtoarea a fost „Rozana”. Acesta a adăugat că navele deținute de Turcia aveau un total de 171 de membri ai echipajului în zonă.

Uraloğlu a declarat că în Strâmtoarea Ormuz se află aproximativ 800 de nave de diferite clase și că 6 nave de croazieră așteaptă, de asemenea, cu pasagerii lor.

Ca represalii la atacurile SUA-Israel, IRGC din Iran a amenințat că va ataca orice navă care trece prin strategicul Strâmtoarea Ormuz, blocând-o efectiv pentru transporturile critice de petrol.

