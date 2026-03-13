Prima pagină » Știri externe » Explozii puternice la Teheran, în timpul unui marș tradițional. Mii de oamenii s-au adunat pe străzi și în piețe

Explozii puternice la Teheran, în timpul unui marș tradițional. Mii de oamenii s-au adunat pe străzi și în piețe

13 mart. 2026, 14:12, Știri externe
Avioanele de luptă israeliene au efectuat, vineri, atacuri aeriene asupra Teheranului, în timp ce mii de oameni se aflau pe stradă pentru marșurile anuale de Quds Day. S-au auzit explozii în apropierea Pieței Valiasr din Teheran, care au provocat coloane de fum deasupra zonei aglomerate.

Ziua Qods, cunoscută oficial drept Ziua Internațională Quds, este un eveniment anual de susținere a cauzei palestiniene, desfășurat în ultima zi de vineri a lunii sfinte islamice Ramadan. Această zi este menită să exprime solidaritatea cu poporul palestinian și opoziția față de Israel și sionism.

Potrivit Al Jazeera, o femeie a murit în exploziile din apropierea marșului. Se pare că Israelul avertizase populația să părăsească zona, deoarece plănuia un atac.

Mulțimile au ieșit în stradă în Teheran și în alte orașe, în ciuda atacurilor americane și israeliene care au avut loc în regiune, au relatat mass-media de stat.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a fost văzut la mitingul din Teheran, alături de Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Larijani a afirmat că Israelul a lansat bombe în Ziua Quds din teamă și că președintele american Donald Trump nu era conștient de faptul că iranienii sunt un popor puternic, conștient și hotărât.

Ministrul transporturilor, precum și ministrul sportului și tineretului, au fost, de asemenea, văzuți printre demonstranți, a raportat agenția de știri Tasnim.

Demonstranții au scandat „Moarte Israelului” și „Moarte Americii” în timp ce purtau steaguri iraniene și imagini cu luptători palestinieni, exprimându-și sprijinul pentru grupurile care luptă împotriva SUA și Israelului.

Deși evenimentul a fost organizat pentru a „exprima solidaritatea” cu poporul palestinian, a fost și un moment de manifestare a furiei față de atacurile care au loc în țară.

Iranul sărbătorește Ziua al-Quds încă de la Revoluția Islamică din 1979.

