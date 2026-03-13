Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis, vineri, că Statele Unite „decimează armata regimului iranian într-un mod nemaiîntâlnit până acum în lume”.

„Niciodată până acum o armată modernă și capabilă, cum era cea a Iranului, nu a fost distrusă atât de repede”, spune el. „Am spus că nu va fi o luptă echitabilă, și așa a și fost.”

Hegseth afirmă că forțele aeriene americane și israeliene au lovit peste 15.000 de ținte inamice.

„Asta înseamnă cu mult peste 1.000 pe zi; nicio altă combinație de țări din lume nu poate face asta”, spune el.

Hegseth afirmă că Iranul acționează din „pură disperare” în Strâmtoarea Ormuz.

În cadrul conferinței, Hegseth a fost întrebat de jurnaliști când ar putea redeveni operațională Strâmtoarea Ormuz. În răspunsul său, secretarul american al apărării a afirmat că „singurul lucru care împiedică traficul în strâmtoare, în acest moment, este faptul că Iranul trage asupra navelor”. El a spus că SUA „au un plan pentru fiecare scenariu” și că nu vor permite ca strâmtoarea să rămână „disputată”.

Referindu-se la împiedicarea Iranului de a dezvolta arme nucleare, el a afirmat că aceasta rămâne o „misiune fundamentală”.

„În curând — foarte curând — toate companiile de apărare din Iran vor fi distruse. De exemplu, acum două zile, întreaga capacitate de producție de rachete balistice a Iranului a fost eliminată. Fiecare companie care produce componente pentru aceste rachete a fost învinsă operațional și distrusă. Clădiri, complexe și linii de producție din Iran au fost distruse”, a spus el.

„Noul lider suprem al Iranului este rănit și probabil desfigurat”

Șeful Pentagonului a oferit și o actualizate cu privire la starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

„Știm că așa-zisul nou lider, care nu este chiar atât de suprem, este rănit și probabil desfigurat”, a declarat secretarul american al apărării.

Khamenei, care a fost numit pentru a-i succeda tatălui său, a dat publicității ieri prima sa declarație, dar nu a apărut personal și nu a citit-o el însuși. Hegseth a calificat declarația drept „una slabă”.

„Nu a existat nicio înregistrare audio și nici video. A fost o declarație scrisă”, a spus el. „Iranul dispune de numeroase camere de filmat și de numeroase dispozitive de înregistrare audio. De ce o declarație scrisă? Cred că știți de ce. Tatăl său este mort. El este speriat; este rănit; este pe fugă și îi lipsește legitimitatea. Este un haos pentru ei. Cine este la conducere? Poate că nici Iranul nu știe. Cu fiecare oră care trece, noi știm și ei știu că forțele militare ale regimului lor malefic se prăbușesc.”, a transmis Hegseth.

„Astăzi, cele mai intense atacuri efectuate vreodată de America vor fi efectuate deasupra cerului Iranului și Teheranului”, a anunțat el.

