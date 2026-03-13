„În curând — foarte curând — toate companiile de apărare din Iran vor fi distruse. De exemplu, acum două zile, întreaga capacitate de producție de rachete balistice a Iranului a fost eliminată. Fiecare companie care produce componente pentru aceste rachete a fost învinsă operațional și distrusă. Clădiri, complexe și linii de producție din Iran au fost distruse”, a spus el.