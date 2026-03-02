Trump dă detalii despre operațiunea din Orient: „Distrugem rachetele și anihilăm Marina Iranului”

Donald Trump a detaliat luni, într-o conferință de presă, care sunt cele două obiective ale războiului purtat de câteva zile de SUA și aliații săi în Iran. De asemenea, preşedintele american a justificat intervenţia militară din Iran prin faptul că Teheranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu reconstrui programul nuclear, acestea fiind primele sale declaraţii pe care le face direct şi personal de la declanşarea operaţiunii Epic Fury.

Liderul de la Washington a prezentat obiectivele SUA în Iran:

„În primul rând, să distrugem capacităţile rachetelor iraniene – iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră – şi capacitatea lor de a produce rachete noi şi destul de bune. În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave (precedentul bilanţ anunţat de Trump era de nouă nave – n.r.). Acestea se află pe fundul mării. În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obţine niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obţină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de ţara noastră. Şi, în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanţeze şi să dirijeze armate teroriste în afara graniţelor sale”, a spus Trump.

Președintele american s-a referit apoi la negocierile recente ale Washingtonului cu Iranul, care au avut loc chiar cu câteva zile înainte de declanşa operaţiunea Epic Fury. „Şi am crezut că avem un acord. Dar apoi s-au retras şi s-au întors şi am crezut că avem un acord şi s-au retras. Am spus că nu poţi negocia cu aceşti oameni. Trebuie să o faci în mod corect”, a adăugat el.

Trump a mai afirmat, aşa cum a făcut-o deja cu ocazia interviurilor acordate, că SUA sunt deja „cu mult înainte” faţă de previziunile iniţiale ale operaţiunilor. El a afirmat că la început se estimase o durată de patru-cinci săptămâni, dar SUA, a adaugat el, au „capacitatea de a merge mult mai departe”.

RECOMADAREA AUTORULUI:

Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”

Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie”