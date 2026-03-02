Prima pagină » Știri externe » Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie”

Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie”

02 mart. 2026, 19:18, Știri externe

Donald Trump a estimat cât ar putea dura războiul cu Iranul: între 4 și 5 săptămâni.

Președintele a spus că SUA poate să ducă războiul chiar pentru mai mult timp.

„De la început, am proiectat patru până la cinci săptămâni, dar avem capacitatea de a continua mult mai mult de atât. O vom face.Cineva a spus astăzi – au spus, „Ei bine, președintele vrea să o facă foarte repede. După aceea, se va plictisi.” Nu mă plictisesc. Nu e nimic plictisitor în asta.”, a declarat președintele american, care a ordonat sâmbătă dimineață lansarea Operațiunii „Epic Fury”.

Care au fost cele mai lungi războaie și intervenții externe din istoria SUA

  • Războiul din Afganistan (19 ani și 10 luni, 2001 – 2021)
  • Războiul din Vietnam (19 ani și 5 luni, 1955-1975) 
  • Războiul din Somalia (19 ani și 1 lună, 2007 – prezent)
  • Războiul din Haiti – ocuparea (19 ani, 1915-1934)
  • Războiul din Yemen (16 ani, 2002, 2009-prezent)
  • Războiul din Filipine (14 ani, 1899-1913)
  • Războiul din Nord-Vestul Pakistanului (13 ani, 2004-2017)
  • Războiul anti-ISIS (12 ani, 2014-prezent)
  • Războiul din Nigeria (11 ani, 2013-2024)
  • Războiul din Irak (8 ani, 2003-2011) 

Sursa Foto/Video: The White House

Autorul recomandă: Războiul în direct. Noi explozii în Emirate. 3 avioane americane prăbușite în Kuweit. 500 de morți în Iran. Trump: Războiul poate dura 4-5 săptămâni

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Șeful NATO salută acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului. Ce a declarat despre o implicare a forțelor transatlantice în operațiuni
20:03
Șeful NATO salută acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului. Ce a declarat despre o implicare a forțelor transatlantice în operațiuni
FLASH NEWS Președintele Erdogan, care conduce a doua armată din NATO: „Iranul este vecinul nostru. Sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune”
19:33
Președintele Erdogan, care conduce a doua armată din NATO: „Iranul este vecinul nostru. Sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune”
RĂZBOI Trump dă detalii despre operațiunea din Orient: „Distrugem rachetele și anihilăm Marina Iranului”
19:28
Trump dă detalii despre operațiunea din Orient: „Distrugem rachetele și anihilăm Marina Iranului”
LIVE 🚨 Războiul în direct. Noi explozii în Emirate. 3 avioane americane prăbușite în Kuweit. 500 de morți în Iran. Trump: Războiul poate dura 4-5 săptămâni
18:59
🚨 Războiul în direct. Noi explozii în Emirate. 3 avioane americane prăbușite în Kuweit. 500 de morți în Iran. Trump: Războiul poate dura 4-5 săptămâni
RĂZBOI Qatar anunță că a doborât două aeronave iraniene de fabricație rusească Suhoi Su-24
18:39
Qatar anunță că a doborât două aeronave iraniene de fabricație rusească Suhoi Su-24
FLASH NEWS Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
18:29
Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
De la critic al războaielor din Orientul Mijlociu la atacuri militare: contrastul dintre campania electorală și președinția Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un nanomaterial pe bază de fier elimină celulele canceroase fără a afecta țesutul sănătos
EDITORIAL Ștefan Popescu: Statele Unite prinse în capcana iraniană
20:00
Ștefan Popescu: Statele Unite prinse în capcana iraniană
LIFESTYLE Ce a pățit o angajată româncă la job, după ce și-a adus mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
19:59
Ce a pățit o angajată româncă la job, după ce și-a adus mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
EDUCAȚIE Cine este Mihai Dimian, propunerea PNL pentru Ministerul Educației. Rectorul Universității din Suceava are o avere impresionantă
19:35
Cine este Mihai Dimian, propunerea PNL pentru Ministerul Educației. Rectorul Universității din Suceava are o avere impresionantă
FLASH NEWS Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului
19:18
Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului
ULTIMA ORĂ Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației
18:58
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației

Cele mai noi

Trimite acest link pe