Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie”

Donald Trump a estimat cât ar putea dura războiul cu Iranul: între 4 și 5 săptămâni.
Președintele a spus că SUA poate să ducă războiul chiar pentru mai mult timp.
„De la început, am proiectat patru până la cinci săptămâni, dar avem capacitatea de a continua mult mai mult de atât. O vom face.Cineva a spus astăzi – au spus, „Ei bine, președintele vrea să o facă foarte repede. După aceea, se va plictisi.” Nu mă plictisesc. Nu e nimic plictisitor în asta.”, a declarat președintele american, care a ordonat sâmbătă dimineață lansarea Operațiunii „Epic Fury”.
Sursa Foto/Video: The White House
