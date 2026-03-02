Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie”

Donald Trump a estimat cât ar putea dura războiul cu Iranul: între 4 și 5 săptămâni.

Președintele a spus că SUA poate să ducă războiul chiar pentru mai mult timp.

„De la început, am proiectat patru până la cinci săptămâni, dar avem capacitatea de a continua mult mai mult de atât. O vom face.Cineva a spus astăzi – au spus, „Ei bine, președintele vrea să o facă foarte repede. După aceea, se va plictisi.” Nu mă plictisesc. Nu e nimic plictisitor în asta.”, a declarat președintele american, care a ordonat sâmbătă dimineață lansarea Operațiunii „Epic Fury”.

Care au fost cele mai lungi războaie și intervenții externe din istoria SUA

Războiul din Afganistan (19 ani și 10 luni, 2001 – 2021)

Războiul din Vietnam (19 ani și 5 luni, 1955-1975)

Războiul din Somalia (19 ani și 1 lună, 2007 – prezent)

Războiul din Haiti – ocuparea (19 ani, 1915-1934)

Războiul din Yemen (16 ani, 2002, 2009-prezent)

Războiul din Filipine (14 ani, 1899-1913)

Războiul din Nord-Vestul Pakistanului (13 ani, 2004-2017)

Războiul anti-ISIS (12 ani, 2014-prezent)

Războiul din Nigeria (11 ani, 2013-2024)

Războiul din Irak (8 ani, 2003-2011)

Sursa Foto/Video: The White House

