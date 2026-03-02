Prima pagină » Știri externe » Președintele Erdogan, care conduce a doua armată din NATO: „Iranul este vecinul nostru. Sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune”

Președintele Erdogan, care conduce a doua armată din NATO: „Iranul este vecinul nostru. Sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune”

02 mart. 2026, 19:33, Știri externe

Președintele Erdogan a făcut din nou declarații cu privire la conflictele dintre SUA, Israel și Iran. Liderul turc a transmis că lipsa unor intervenții rapide în regiune ar putea genera consecințe grave pentru securitatea regională și globală. De asemenea, oficialul a subliniat că prioritatea Turciei este încetarea focului și reluarea dialogului.

„Dacă nu se intervine în mod necesar, procesul de conflict va avea consecințe grave pentru securitatea regională și globală. Nimeni nu poate suporta incertitudinile economice și geopolitice pe care le-ar crea un astfel de proces. Prin urmare, focul trebuie stins înainte să se extindă și mai mult”, a spus președintele Turciei. 

În același context, Erdogan a vorbit și despre relația istorică dintre Turcia și Iran și a subliniat faptul că cele două state au o legătură foarte veche. Președintele turc a făcut referire la perioada de „pace și liniște din 1639” și a transmis că prin „voia lui Allah” cele două țări vor putea trăi în pace și liniște pentru multe alte secole. De asemenea, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune, Erdogan a precizat că obiectivul principal al Turciei este evitarea unei extinderi a conflictului. 

„Iranul este vecinul nostru. Poporul iranian, cu care am fost în pace și liniște din 1639, sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune. Am trăit alături, în pace, timp de secole. Cu voia lui Allah, vom trăi alături, în pace și liniște, cu frații noștri iranieni pentru multe alte secole. Prioritatea noastră este să asigurăm o încetare a focului și să deschidem ușa dialogului”, a mai spus președintele Erdogan. 

