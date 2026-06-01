Prima pagină » Știri externe » Petrolier rusesc sancționat, interceptat în Atlantic de Franța și Marea Britanie

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că o operațiune navală comună în Atlantic a vizat un petrolier rusesc suspectat că naviga sub pavilion fals. Nava a fost verificată de forțele franceze.

Emmanuel Macron a anunțat pe platforma X că marina franceză, împreună cu parteneri internaționali, a oprit și verificat un petrolier rusesc sancționat, suspectat că arborează un pavilion fals.

„Marea Britanie și Franța au interceptat un petrolier rusesc sancționat, suspectat că arborează un steag fals, într-o operațiune comună în Atlantic”, a declarat Emmanuel Macron.

În materialele video publicate de liderul francez apare momentul în care militarii francezi urcă la bordul navei numite Tagor.

Operațiune coordonată cu parteneri internaționali

Macron a precizat că acțiunea a fost desfășurată în apele internaționale, cu sprijin extern, inclusiv din partea Regatului Unit.

„Marina franceză a interceptat ieri dimineață un nou petrolier aflat sub sancțiuni internaționale, provenind din Rusia: Tagor. Determinarea noastră este fermă și neclintită.

Această operațiune a fost efectuată în Atlantic, în apele internaționale, cu sprijinul mai multor parteneri, inclusiv Regatul Unit, în strictă conformitate cu dreptul mării.

Este inacceptabil ca navele să ocolească sancțiunile internaționale, să încalce dreptul mării și să finanțeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani.

Aceste nave, care nu respectă cele mai elementare reguli de navigație maritimă, reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru mediu și pentru siguranța tuturor”, a scris el pe X.

Verificări și suspiciuni de pavilion fals

Prefectura Maritimă a Atlanticului a transmis că intervenția a avut loc la peste 400 de mile marine vest de coasta Bretaniei.

Potrivit instituției, petrolierul venea din Murmansk și exista suspiciunea că nu arbora un pavilion valid.

„Această operațiune a avut ca scop verificarea naționalității unei nave suspectate că arborează un pavilion fals. După ce echipa de inspecție a urcat la bordul navei, examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neregularitatea arborării pavilionului. În conformitate cu dreptul internațional și la cererea procurorului, nava a fost deviată”, a adăugat aceasta.

„Orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată”

Keir Starmer a anunțat anterior că forțe britanice vor avea autoritatea de a opri nave suspectate că transportă petrol rusesc prin apele Regatului Unit.

La rândul său, guvernul britanic a transmis o poziție fermă împotriva acestor transporturi.

„Vă vedem activitatea peste cablurile și conductele noastre și ar trebui să știți că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”, a fost avertismentul transmis de John Healey Moscovei.

În ciuda măsurilor anunțate, datele din transportul maritim arată că mai multe nave sancționate asociate Rusiei continuă să traverseze apele britanice, fără ca Marina Regală să fi efectuat până acum confiscări.

