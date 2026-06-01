Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu la BBC că incidentele cu drone au devenit tot mai frecvente și mai riscante pentru România și că Rusia ar trebui să-și adapteze modul în care lovește ținte din Ucraina pentru a evita afectarea populației românești. Informațiile au ajuns și la Ukrainska Pravda, una dintre cele mai importante publicații ucrainene, care a formulat critici la adresa președintelui României.

„Președintele român, Nicușor Dan, a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”, a titrat publicația.

Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan

În interviul acordat BBC, Nicușor Dan a vorbit despre numărul tot mai mare de incidente cu drone înregistrate în apropierea teritoriului României.

El a susținut că, în ultimii doi ani, au existat numeroase astfel de cazuri, unele implicând chiar drone cu explozibil care nu au detonat.

„În ultimii doi ani am avut probabil 20 sau 30 de incidente cu drone. La început nu aveau explozibil. Acum aproximativ o lună a fost încă un caz, cu explozibil, care din fericire nu a detonat”, a afirmat președintele.

Mesaj Lui Nicușor Dan privind modul de desfășurare a atacurilor

În aceeași intervenție, președintele a afirmat că loviturile lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene aflate în apropierea graniței ar trebui executate astfel încât să nu producă efecte pe teritoriul României.

Afirmația a fost interpretată ulterior în presa ucraineană ca o solicitare indirectă adresată Rusiei privind modul de desfășurare a atacurilor.

„Devine o amenințare pentru cetățenii români. De aceea, atunci când rușii lovesc orașe (ucrainene) de pe cealaltă parte a Dunării, trebuie să fie siguri că nu vor provoca pagube cetățenilor români”, a spus Nicușor Dan.

În aceeași perioadă, Nicușor Dan a avut o discuție și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care a transmis, potrivit relatărilor oficiale, că Rusia trebuie să își oprească atacurile.

