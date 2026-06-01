SUA au lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul total al operațiunii împotriva narcotraficanților urcă la 205 morți

Armata americană a lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific. În ultimul atac, trei persoane au fost ucise, însă bilanțul total al victimelor din campania militară începută în septembrie a ajuns la 205 morți.

Statele Unite au desfășurat sâmbătă o nouă operațiune militară în estul Oceanului Pacific, vizând o ambarcațiune despre care autoritățile americane susțin că era implicată în trafic internațional de droguri. În urma atacului, trei persoane și-au pierdut viața, potrivit informațiilor furnizate de Comandamentul Sud al SUA, potrivit Cbsnews.com.

Acesta este cel de-al patrulea atac anunțat de armata americană în decurs de o săptămână și cel mai recent episod dintr-o campanie militară lansată în urmă cu mai multe luni împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri prin Marea Caraibilor și Oceanul Pacific.

Comandamentul Sud a afirmat că nava era implicată în „operațiuni de trafic de droguri” și era operată de o organizație catalogată drept teroristă. Cu toate acestea, instituția nu a prezentat dovezi publice care să susțină aceste acuzații.

Imagini publicate pe rețelele sociale de armata americană surprind momentul în care o ambarcațiune de mici dimensiuni este lovită pe mare și este cuprinsă imediat de flăcări.

Sursa video – X/@visionergeo

Bilanțul morților în rândul narcotraficanților continuă să crească

Potrivit datelor oficiale, numărul total al persoanelor ucise în cadrul acestei campanii militare a ajuns la 205 de la începutul lunii septembrie. Bilanțul a fost revizuit în ultimele zile după ce unele persoane considerate inițial supraviețuitoare nu au mai fost găsite în urma operațiunilor de căutare și salvare.

Amintim că administrația condusă de Donald Trump a susținut că Statele Unite se află într-un conflict direct cu cartelurile de droguri din America Latină, pe care le consideră responsabile pentru traficul de narcotice către teritoriul american.

Comandamentul Sud al SUA a precizat că operațiunea a fost efectuată la ordinul generalului Francis L. Donovan, responsabil de operațiunile militare americane din America Latină și Caraibe.

Controverse după ultima lovitură militară americană în Pacific

Campania militară americană a atras critici și întrebări din partea unor experți în drept internațional și a unor parlamentari americani. Controversele s-au amplificat după ce Casa Albă a confirmat informațiile publicate de Washington Post potrivit cărora, în primul atac desfășurat pe 2 septembrie, forțele americane au efectuat un al doilea bombardament asupra aceleiași ținte după lovitura inițială.

Acest tip de operațiune, cunoscut sub denumirea de „double tap”, ar fi provocat moartea a doi supraviețuitori ai atacului inițial și a generat acuzații potrivit cărora acțiunea ar putea reprezenta o încălcare a legislației internaționale.

Până în prezent, doar trei persoane au fost salvate în viață după atacurile desfășurate de armata americană. Două dintre acestea au fost recuperate dintr-un submarin utilizat, potrivit autorităților, pentru transportul drogurilor și au fost ulterior repatriate în Ecuador și Columbia.

Într-un alt caz, Paza de Coastă a SUA a anunțat în luna martie salvarea unui supraviețuitor în urma unui atac care s-a soldat cu moartea altor două persoane.

Campania militară se confruntă deja cu primele acțiuni în justiție. Familiile a doi cetățeni din Trinidad, uciși într-un atac american asupra unei ambarcațiuni din Caraibe, au deschis un proces împotriva administrației Trump într-o instanță federală din SUA.

„Uciderile premeditate și intenționate nu au nicio justificare legală plauzibilă”, susțin reclamanții în documentele depuse la tribunal.

