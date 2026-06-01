Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că fereastra pentru negocieri eficiente cu Rusia s-ar putea închide până în iarna anului 2026. Liderul de la Kiev susține că actualul context militar oferă o oportunitate rară pentru reluarea dialogului diplomatic și obținerea unei soluții de pace.

Ucraina dispune de un interval limitat pentru a încerca să ajungă la un acord cu Rusia înainte ca războiul să intre într-o nouă etapă dificilă, marcată de atacuri asupra infrastructurii energetice și de intensificarea presiunii asupra populației civile.

Într-un interviu acordat postului CBS News, președintele Volodimir Zelenski a declarat că situația de pe front s-a modificat în favoarea Kievului începând cu sfârșitul anului trecut, când armata rusă ar fi început să piardă inițiativa în anumite sectoare ale frontului.

„În decembrie 2025, Rusia a început să-și piardă inițiativa pe câmpul de luptă”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Potrivit liderului ucrainean, această schimbare a creat o oportunitate diplomatică pe care Kievul a transmis-o partenerilor săi occidentali, în special Statelor Unite, care au jucat un rol important în medierea contactelor dintre cele două părți.

„Le-am spus în ianuarie că cred că avem o fereastră pentru negocieri, deoarece în fiecare lună vor pierde tot mai mulți oameni. Așadar, acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă. Cred că înainte de iarnă trebuie să găsim o cale diplomatică, să ne așezăm la masă și să discutăm”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Rusia încearcă să compenseze pierderile de pe front”

Președintele ucrainean a declarat că stagnarea avansului trupelor ruse și dificultățile întâmpinate pe câmpul de luptă au determinat Moscova să își intensifice atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene.

În ultimele luni, Rusia a vizat în mod repetat infrastructura energetică și sistemele de încălzire ale Ucrainei, într-o perioadă în care temperaturile scăzute au amplificat impactul acestor atacuri asupra populației.

„Au început să ne atace cu rachete în număr mare și, din nou, principalul motiv pentru care au făcut-o este că încep să piardă pe câmpul de luptă”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Liderul de la Kiev a susținut că Rusia pierde până la 35.000 de militari în fiecare lună și consideră că presiunile economice și sociale generate de război ar putea forța Kremlinul să accepte negocieri reale.

„Și se îndreaptă spre o criză majoră cu poporul; cred că toate aceste lucruri îi vor împinge spre dialog”, a spus Volodimir Zelenski.

Apel către Donald Trump

Șeful statului ucrainean a recunoscut că atenția Washingtonului s-a mutat în mare măsură asupra conflictelor din Orientul Mijlociu, ceea ce a încetinit ritmul negocierilor privind Ucraina.

„Statele Unite și-au mutat atenția către Orientul Mijlociu și, din această cauză, cred că Orientul Mijlociu este o prioritate. De aceea avem câteva pauze în negocierile noastre diplomatice”, a declarat Volodimir Zelenski.

În același timp, președintele ucrainean a reiterat acuzațiile privind transferul forțat al copiilor ucraineni în Rusia, subiect care continuă să provoace reacții internaționale.

Potrivit Kievului, peste 20.000 de copii au fost duși din teritoriile ocupate în Rusia. Zelenski a afirmat că Moscova ar fi propus schimbarea unor copii ucraineni cu prizonieri de război.

„Ne-au propus să schimbăm copiii cu soldați. Vă puteți imagina cum am putea să ne schimbăm copiii? Da, este important să ne recuperăm luptătorii, prizonierii de război, dar nu îi putem schimba pe copii”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

În contextul riscului unor noi atacuri masive cu rachete balistice, liderul ucrainean a făcut un nou apel către Donald Trump pentru sprijin militar suplimentar, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Kievul speră, de asemenea, ca în următoarele săptămâni să găzduiască o nouă rundă de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în încercarea de a relansa procesul diplomatic aflat în impas.

