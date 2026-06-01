Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime

Un tânăr speolog, care a rămas blocat la 120 de metri adâncime în peștera Cinghiali Volanti (Mistrețul Zburător) din munții Garessio din Italia, a fost scos în viață după o operațiune de 12 ore, anunță agenția ANSA.

La operațiunea de salvare au participat 54 de persoane din cadrul echipelor de Salvare Alpină și Speologică din Piemont, Lombardia și Liguaria. Odată ce au ajuns la bărbatul rănit, echipele de salvare și-au concentrate eforturile pe eliberarea tânărului de sub stânci. Ulterior, o mica tabără medical a fost amenajată în interiorul peșterii pentru a-l permite personalului medical să evalueze starea pacientului.

Operațiunea de scoatere a bărbatului prins în peșteră a fost una anevoioasă datorită mediului complex al peșterii și a naturii traseului acesteia.

Peștera Mistrețului Zburător este situată în nord-vestul Italiei și, spre deosebire de alte peșteri turistice celebre, aceasta este destinată exclusive speologilor experimentați din cauza structurii sale complexe și dificil de accesat. Numele buzat, „Mistrețul Zburător” vine din tradiția speologilor de a da peșterilor denumiri imaginative sau pline de umor, inspirate din întâmplări amuzante petrecute în timpul primelor explorări.

