Ministerul rus de externe a anunțat, printr-un comunicat, că armata rusă va începe să bombardeze întreprinderile din industria militară de la Kiev și centrele de comandă ale armatei ucrainene. Mai mult, Kremlinul avertizează personalul ambasadelor că trebuie să părăsească Kievul cât mai curând posibil.

Atacul sângeros al Forțelor Armate Ucrainene asupra clădirii academice și a căminului Universității Pedagogice de Stat Luhansk din Starobilsk (LHP) în noaptea de 22 mai, cu ajutorul unei drone, a fost o dovadă flagrantă suplimentară a naturii naziste și teroriste a regimului de la Kiev, care vizează în mod deliberat civilii și nu ezită să ucidă copii cu sânge rece”, se arată în comunicatul ministerului rus de externe.

În dimineața zilei de 22 mai, patru drone ucrainene au lovit o școală și o clădire a căminului Școlii Profesionale Starobilsk. Potrivit președintelui acestei republici, 86 de minori cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani se aflau în interiorul clădirii în momentul atacului, iar 35 de persoane au fost rănite.

„Aceasta reprezintă o încălcare clară a Convențiilor de la Geneva din 1949 și a Protocoalelor adiționale la acestea, care reglementează protecția civililor în timpul conflictelor, a Convenției din 1989 cu privire la Drepturile Copilului și a unei serii de alte instrumente internaționale importante”, se menționează în continuarea comunicatului.

Potrivit Kremlinului, acest gest a fost picătura care a umplut paharul și, prin urmare, armata rusă va lansa „un atac sistematic împotriva instalațiilor complexului militar-industrial ucrainean din Kiev, inclusiv asupra locațiilor unde sunt proiectate, fabricate, programate și pregătite dronele”.

„Întrucât instalațiile menționate anterior sunt răspândite în tot Kievul, avertizăm cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească orașul cât mai curând posibil, iar locuitorii capitalei ucrainene sunt avertizați să nu se apropie de infrastructura militară și administrativă a regimului Zelenski”.

Hoțul strigă hoțul

În cel mai recent atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în care au fost utilizate și rachete hipersonice Oreșnik, au murit cel puțin patru persoane. Atacul a avut loc în noaptea dinspre 23 spre 24 mai și a vizat în mod special Kievul și regiunea înconjurătoare.

Două persoane au fost ucise chiar în orașul Kiev, iar alte două în regiunea extinsă a capitalei. Printre cei decedați se numără și o fată de 12 ani. Peste 100 de persoane au fost rănite la nivel național în urma acestei ofensive masive, care a lovit și clădiri rezidențiale, școli, un teatru de operă, precum și Muzeul Național Cernobîl din Kiev.

Potrivit Ucrainei, bombardamentul a fost unul dintre cele mai mari de la începutul războiului și a combinat aproximativ 90 de rachete și în jur de 600 de drone.

