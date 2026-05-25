Douăzeci de persoane au fost arestate, luni, pe insula Creta, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup care a deturnat fonduri europene destinate subvențiilor agricole. Acesta este cel mai recent caz dintr-un scandal tot mai amplu care a zguduit guvernul de la Atena şi care este anchetat de Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi.

Presa din Grecia a relatat că o amplă operațiune a Subdirecției de Combatere a Crimei Organizate din Creta a avut loc, luni dimineața, având ca scop destructurarea unei organizații criminale numeroase care jefuia fondurile OPEKEPE. Conform informațiilor disponibile, poliția a arestat cel puțin 20 de persoane din zonele Rethymno, Heraklion și Lasithi.

Printre liderii presupuși ai grupului se aflau doi frați contabili și funcționari publici care îi ajutau pe fermieri să depună cereri pentru a primi fonduri agricole din partea UE pe baza unor declarații false privind terenurile agricole, au declarat reprezentanții poliției, potrivit Reuters.

Contabilii s-ar fi ocupat de partea financiară a fraudei, în timp ce responsabilii Centrelor de Primire a Declarațiilor (CED) dispuneau de cunoștințele tehnice necesare și de acces la sistem pentru a direcționa ilegal subvențiile.

Din anchetele efectuate până în prezent reiese că beneficiul financiar ilegal obținut de membrii grupului, în detrimentul Organizației, depășește 3 milioane de euro.

Arestările de luni sunt cele mai recente dintr-o serie de cazuri locale legate de o anchetă mai amplă a Parchetului European – un organism independent al UE – privind presupuse infracțiuni comise în Grecia împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Anul trecut, procurorii europeni au pus sub acuzare zeci de crescători de animale din Grecia pentru că ar fi falsificat titlurile de proprietate asupra pășunilor pentru a obține subvenții europene în valoare de milioane de euro, cu presupusa complicitate a unor funcționari publici și a unor politicieni conservatori.

Scandalul a provocat valuri politice în Grecia, determinând deschiderea unor anchete parlamentare – care nu au dus la concluzii clare –, precum și la demisii ale unor miniștri și solicitări de alegeri anticipate din partea partidelor de opoziție.

OPEKEPE (Organizația Greacă de Plăți pentru Ajutoare Comunitare) este agenția de stat din Grecia responsabilă cu gestionarea și distribuirea fondurilor europene și subvențiilor agricole.

