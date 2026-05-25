Prima pagină » Știri externe » Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură

Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură

Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Douăzeci de persoane au fost arestate, luni, pe insula Creta, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup care a deturnat fonduri europene destinate subvențiilor agricole. Acesta este cel mai recent caz dintr-un scandal tot mai amplu care a zguduit guvernul de la Atena şi care este anchetat de Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi.

Presa din Grecia a relatat că o amplă operațiune a Subdirecției de Combatere a Crimei Organizate din Creta a avut loc, luni dimineața, având ca scop destructurarea unei organizații criminale numeroase care jefuia fondurile OPEKEPE. Conform informațiilor disponibile, poliția a arestat cel puțin 20 de persoane din zonele Rethymno, Heraklion și Lasithi.

Printre liderii presupuși ai grupului se aflau doi frați contabili și funcționari publici care îi ajutau pe fermieri să depună cereri pentru a primi fonduri agricole din partea UE pe baza unor declarații false privind terenurile agricole, au declarat reprezentanții poliției, potrivit Reuters.

Contabilii s-ar fi ocupat de partea financiară a fraudei, în timp ce responsabilii Centrelor de Primire a Declarațiilor (CED) dispuneau de cunoștințele tehnice necesare și de acces la sistem pentru a direcționa ilegal subvențiile.

Din anchetele efectuate până în prezent reiese că beneficiul financiar ilegal obținut de membrii grupului, în detrimentul Organizației, depășește 3 milioane de euro.

Arestările de luni sunt cele mai recente dintr-o serie de cazuri locale legate de o anchetă mai amplă a Parchetului European – un organism independent al UE – privind presupuse infracțiuni comise în Grecia împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Anul trecut, procurorii europeni au pus sub acuzare zeci de crescători de animale din Grecia pentru că ar fi falsificat titlurile de proprietate asupra pășunilor pentru a obține subvenții europene în valoare de milioane de euro, cu presupusa complicitate a unor funcționari publici și a unor politicieni conservatori.
Scandalul a provocat valuri politice în Grecia, determinând deschiderea unor anchete parlamentare – care nu au dus la concluzii clare –, precum și la demisii ale unor miniștri și solicitări de alegeri anticipate din partea partidelor de opoziție.

OPEKEPE (Organizația Greacă de Plăți pentru Ajutoare Comunitare) este agenția de stat din Grecia responsabilă cu gestionarea și distribuirea fondurilor europene și subvențiilor agricole.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Kovesi atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei

Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate

Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
18:36
Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
FLASH NEWS Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
17:57
Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
INEDIT Secretarul de Stat al SUA, de la Taj Mahal la Jaipur. Reacția lui Marco Rubio când a văzut un elefant indian pe viu
17:52
Secretarul de Stat al SUA, de la Taj Mahal la Jaipur. Reacția lui Marco Rubio când a văzut un elefant indian pe viu
CONTROVERSĂ Motivul pentru care Vladimir Putin vrea implicarea Europei în discuțiile de pace cu Ucraina
17:14
Motivul pentru care Vladimir Putin vrea implicarea Europei în discuțiile de pace cu Ucraina
NEWS ALERT Trump cere țărilor arabe să semneze „Acordurile Avraam” în schimbul păcii cu Iran
16:38
Trump cere țărilor arabe să semneze „Acordurile Avraam” în schimbul păcii cu Iran
ARMATĂ Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
16:26
Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Momentul cel mai bun din zi în care să iei deciziile importante pentru viața ta
UTILE MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
18:42
MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
CONTROVERSĂ Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
18:42
Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
BREAKING NEWS Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
18:40
Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
SHOWBIZ Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
18:14
Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
ULTIMA ORĂ Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
18:04
Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
ECONOMIE Air China pregătește zboruri directe București-Beijing. Când ar urma să fie lansate cursele regulate între cele două orașe
17:50
Air China pregătește zboruri directe București-Beijing. Când ar urma să fie lansate cursele regulate între cele două orașe

Cele mai noi

Trimite acest link pe