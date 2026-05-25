Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA

Serviciile de informații din SUA susțin că Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat de restul lumii.

Comunicarea se desfășoară printr-un „labirint de curieri”, susțin oficialii familiarizați cu subiectul.

Oficialii iranieni au primit autorizația să lucreze cu administrația Trump, însă comunică greu cu propriul guvern. Când SUA și-au trimis propunerile pentru acordul de pace, acestea au ajuns cu greu pe masa Liderului Suprem pentru că răspunsurile ajung cu greu, au spus doi oficiali.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze informațiile despre metodele de comunicare din Iran, potrivit CBS.

Mojtaba Khamenei este fiul ayatollahului Ali Khamenei, Liderul Suprem aflat la putere din 1989, care a fost ucis în bombardamentele israeliene din 28 februarie 2026.

Grav rănit în urma atacurilor, Mojtaba a fost numit Lider Suprem al Iranului, dar nu a avut nicio apariție publică de atunci.

Unii oficiali americani, precum Pete Hegseth, secretarul Apărării, a speculat că liderul iranian ar fi incapacitat, grav rănit, inconștient sau chiar mort.