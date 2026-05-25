Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”

Victor Ponta a reacționat pe rețelele sociale după ce Gândul a scris că Administrația Prezidențială a anunțat, azi, că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite. Fostul premier susține că inițiativa este necesară și justificată, dar a ridicat o serie de întrebări cu privire la costurile deciziei și rolul instituțiilor diplomatice ale României în relația cu Washingtonul.

Victor Ponta susține că decizia de a angaja o firmă americană de lobby care să faciliteze relațiile cu Administrația Trump este motivată prin faptul că președintele Nicușor Dan nu mai are deloc contacte cu Administrația de la Washington.

„După un an de mandat, Președintele Nicușor Dan a înțeles că România nu mai are deloc contacte cu Administrația de la Washington și a decis să angajeze o firmă americană de lobby care să faciliteze relațiile sale cu Administrația Trump, pentru o jumătate de milion de dolari pe lună. Este o initiativa necesara si justificată, dar ….”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Contribuțiile ministrului de Externe și ambasadorului României în SUA puse sub semnul întrebării

Fostul prim-ministru al României a întrebat de ce mai sunt plătiți ministrul de Externe și echipa sa de ONG-iști, dar și ambasadorul României în SUA, în condițiile în care Administrația Prezidențială a apelat la firma Eversheds Sutherland (US) LLP pentru relația cu Washingtonul.

„Acum apar totuși câteva întrebări logice: 1. De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști? 2. De ce îl plătim pe ambasadorul României la Washington (salariu plus reședință de lux)?”

„Toți propagandiștii au sărit cu topoarele pe Simion și AUR când au plătit pentru diverse acțiuni în SUA”

Victor Ponta a comparat suma alocată contractului de lobby cu dificultățile invocate de Guvern în ultima perioadă: lipsa banilor pentru burse, indemnizațiilor pentru mame și persoanelor cu dizabilități. De asemenea, acesta a făcut referire și la reacțiile grupării #rezist atunci când George Simion și AUR au plătit pentru diverse acțiuni în SUA.

„3. Cum mai explicăm că nu avem bani pentru burse, indemnizații pentru mame și persoanele cu dizabilități, dar avem bani pentru o firmă de lobby? 4. Toti propagandiștii RETELEI #rezist au sarit cu topoarele pe Simion si AUR cand au platit pentru diverse actiuni in SUA. Acum sigur ca o sa explice “focilor” ca e exact invers . Inca o data s-au facut de – dar la ei nu conteaza ca o fac pe bani multi, si nedeclarati ca “lobby””

În finalul mesajului, Ponta a amintit și de discuțiile din trecut despre activitatea de lobby în România și asocierea acesteia cu acuzațiile de corupție. În plus, fostul premier a făcut și o remarcă ironică despre propriile contracte din Statele Unite.

„Și, dacă tot discutăm despre lobby, în România, Kovesi & Co. au susținut mereu că „lobby = corupție”. Focile noastre nauce și nervoase ce să mai înțeleagă acum? Precizare: eu am fost si la Washington si la Mar a Lago fara sa platesc niciun dolar . Dar eu nu am ajuns Presedinte- sunt doar jucator de golf – si inteleg ce inseamna lobby!”.

