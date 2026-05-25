Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele

Ministrul Apărării, Radu Miruță, l-a lăudat public, săptămâna trecută, pe pilotul român care a doborât o dronă deasupra Estoniei, în timpul unei misiuni NATO de poliție aeriană desfășurate în statele baltice. Ministrul susține că nu a încălcat normele de securitate prin dezvăluiriea identității comandorului.

Radu Miruţă a fost întrebat luni seară, într-o emisiune la TVR Info, dacă a avut voie să dezvăluie identitatea piloților.

„Înainte să fac asta, am întrebat și mi s-a spus că nu există o încălcare a ceva. A fost și este un semn de respect pentru acești oameni. Este o mândrie pentru Armata Română. Eu, ca om care lucrez cu oameni, în adâncul sufletului meu sunt convins că, atunci când un om merită să fie lăudat, trebuie să o faci”, a declarat Miruță.

