Mihai Tănase
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina, aproape de granița cu România, au declanșat din nou alarma în Tulcea. MApN a ridicat de urgență două avioane F-16 după ce 17 ținte aeriene detectate în apropierea spațiului aerian românesc.

Ministerul Apărării anunță că, în primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în imediata apropiere a frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea, scrie News.ro.

”În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat cu drone obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Totodată, autoritățile au activat mecanismele de protecție a populației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 3.44 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

17 ținte aeriene monitorizate, fără încălcarea spațiului românesc

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării, sistemele radar au urmărit un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5.10, însă măsurile de supraveghere și apărare rămân active.

