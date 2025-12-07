Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pe când era lider al opoziției, a depus sute de plângeri penale pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am Sonntag. Merz ar fi folosit serviciile unei firme numite „So Done” care se ocupa cu identificarea sistematic a insultelor online.

Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este unul dintre cei mai sensibili politicieni din istoria Republicii Federale , arată publicația germană. Welt am Sonntag a obținut documente precum plângeri penale, dosare de anchetă și scrisori de la avocați care dovedesc că Merz a depus sute de plângeri penale pentru defăimare începând cu anul 2021, când era liderul opoziției CDU/CSU.

Biroul parlamentar al lui Friedrich Merz confirmă evenimentele

Biroul parlamentar al lui Merz confirmă în mare măsură evenimentele – „Membrul Bundestagului pentru districtul Hochsauerland, Friedrich Merz”, „a inițiat proceduri penale împotriva mai multor declarații defăimătoare făcute împotriva sa pe rețelele de socializare în ultima legislatură”. Un purtător de cuvânt a declarat că Merz „a donat întreaga sumă a daunelor și amenzilor către cauze sociale din districtul Hochsauerland”.

Într-un caz, unei persoane cu dizabilități, cu origini evreiești, i-a fost confiscat telefonul mobil după ce l-a numit pe Merz „mic nazist”. Într-un alt caz, un cetățean german l-a numit „bețiv murdar”. Chiar și tweet-urile care conțineau limbaj vulgar, cum ar fi „Idioții sunt oameni a căror exprimare verbală este imposibil de distins de exprimarea lor anală. #Merz #Merzbohren”, au fost clasificate de parchetul din Berlin drept infracțiuni și extremism politic.

Conform investigațiilor Welt am Sonntag, Friedrich Merz a folosit serviciile unei firme numite „So Done”, care identifica insultele din mediul online. Firma primea 50% din onorarii și astfel își finanța proiectul care presupunea căutarea pe internet a comentariilor care instigă la ură.

Principala problemă este reacția exagerată a sistemului judiciar

Welt am Sonntag a obținut mai multe documente care arată că Merz, în calitate de membru al parlamentului, a depus acuzații penale împotriva unor persoane care l-au numit, printre altele, „mic nazist”, „idiot” sau „bețiv murdar”. Cazurile individuale sunt numerotate cu grijă într-un document de la firma de avocatură angajată de Merz – până la acuzația penală numărul 4999. Conform documentelor, persoanele acuzate că l-au numit „mic nazist” și „bețiv murdar” au ajuns ulterior în instanță, iar cel care l-a numit „bețiv murdar” s-a ales și cu o percheziție la domiciliu.

Konstantin Grubwinkler este avocatul persoanei acuzate că l-a numit pe Merz „bețiv murdar”. Grubwinkler spune că oricine este liber să depună o plângere penal, inclusiv politicieni precum Friedrich Merz. Problema este modul în care aceste insulte adresate online au dus la percheziții la domiciliu și la confiscarea telefoanelor.

În cazul insultei „micului nazist”, acuzata, o femeie în vârstă, cu dizabilități fizice, aflată într-un scaun cu rotile, a mărturisit fapta imediat după sosirea poliției. Cu toate acestea, telefonul mobil i-a fost confiscat pentru a se asigura probele.

Recomandările autorului: