Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online

Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online

07 dec. 2025, 15:39, Știri externe
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, pe când era lider al opoziției, a depus sute de plângeri penale pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am SonntagMerz ar fi folosit serviciile unei firme numite „So Done” care se ocupa cu identificarea sistematic a insultelor online. 

Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este unul dintre cei mai sensibili politicieni din istoria Republicii Federale , arată publicația germană. Welt am Sonntag a obținut documente precum plângeri penale, dosare de anchetă și scrisori de la avocați care dovedesc că Merz a depus sute de plângeri penale pentru defăimare începând cu anul 2021, când era liderul opoziției CDU/CSU.

Biroul parlamentar al lui Friedrich Merz confirmă evenimentele

Biroul parlamentar al lui Merz confirmă în mare măsură evenimentele – „Membrul Bundestagului pentru districtul Hochsauerland, Friedrich Merz”, „a inițiat proceduri penale împotriva mai multor declarații defăimătoare făcute împotriva sa pe rețelele de socializare în ultima legislatură”. Un purtător de cuvânt a declarat că Merz „a donat întreaga sumă a daunelor și amenzilor către cauze sociale din districtul Hochsauerland”.

Într-un caz, unei persoane cu dizabilități, cu origini evreiești, i-a fost confiscat telefonul mobil după ce l-a numit pe Merz „mic nazist”. Într-un alt caz, un cetățean german l-a numit „bețiv murdar”. Chiar și tweet-urile care conțineau limbaj vulgar, cum ar fi „Idioții sunt oameni a căror exprimare verbală este imposibil de distins de exprimarea lor anală. #Merz #Merzbohren”, au fost clasificate de parchetul din Berlin drept infracțiuni și extremism politic.

Conform investigațiilor Welt am Sonntag, Friedrich Merz a folosit serviciile unei firme numite „So Done”, care identifica insultele din mediul online. Firma primea 50% din onorarii și astfel își finanța proiectul care presupunea căutarea pe internet a comentariilor  care instigă la ură.

Principala problemă este reacția exagerată a sistemului judiciar

Welt am Sonntag a obținut mai multe documente care arată că Merz, în calitate de membru al parlamentului, a depus acuzații penale împotriva unor persoane care l-au numit, printre altele, „mic nazist”, „idiot” sau „bețiv murdar”. Cazurile individuale sunt numerotate cu grijă într-un document de la firma de avocatură angajată de Merz – până la acuzația penală numărul 4999. Conform documentelor, persoanele acuzate că l-au numit „mic nazist” și „bețiv murdar” au ajuns ulterior în instanță, iar cel care l-a numit „bețiv murdar” s-a ales și cu o percheziție la domiciliu.

Konstantin Grubwinkler este avocatul persoanei acuzate că l-a numit pe Merz „bețiv murdar”. Grubwinkler spune că oricine este liber să depună o plângere penal, inclusiv politicieni precum Friedrich Merz. Problema este modul în care aceste insulte adresate online au dus la percheziții la domiciliu și la confiscarea telefoanelor.

În cazul insultei „micului nazist”, acuzata, o femeie în vârstă, cu dizabilități fizice, aflată într-un scaun cu rotile, a mărturisit fapta imediat după sosirea poliției. Cu toate acestea, telefonul mobil i-a fost confiscat pentru a se asigura probele.

Recomandările autorului:

Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator

Celebrul arhitect Frank Gehry a decedat la vâsta de 96 de ani. Imaginația și măiestria sa au transformat clădirile în poezie

În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
16:18
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
VIDEO Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
16:13
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
ANALIZĂ Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
16:11
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
CONTROVERSĂ Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
14:17
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
EXTERNE Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
13:38
Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
ULTIMA ORĂ Panică pe aeroportul Heathrow. Poliția britanică a arestat un bărbat care ataca oamenii cu spray lacrimogen
12:50
Panică pe aeroportul Heathrow. Poliția britanică a arestat un bărbat care ataca oamenii cu spray lacrimogen
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un eveniment misterios în Antarctica a eliberat carbonul care a încălzit Pământul
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
15:59
Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
CLIMĂ Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
15:47
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea”
15:32
Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea”
ALEGERI 2025 Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist
15:18
Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist
ULTIMA ORĂ DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate
15:12
DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi
15:06
George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi

Cele mai noi