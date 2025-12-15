Prima pagină » Justiție » Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul

15 dec. 2025, 19:10, Justiție
Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care C. Nectarie, unul dintre protestatarii #rezist, a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare. Culmea ironiei, Nectarie a fost scăpat de detenție tocmai de Curtea de Apel București, împotriva căreia acesta protestează acum pe străzile din București.

Deși a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de stupefiante, Nectarie nu va face nici măcar o zi de detenție. Sentința bărbatului a fost redusă de CAB, la începutul acestui an, la 3 ani cu suspendare, ceea ce înseamnă că protestatarul #rezist nu va trece deloc pe la penitenciar. Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care bărbatul a fost condamnat la închisoare.

Protestatarul #rezist, condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. Cu ce stupefiante a fost prins

Conform informațiilor Gândul, tânărul condamnat pentru trafic de droguri avea spre vânzare:

  • 2,80 grame MDMA, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, cu dovada seria DCJSEO nr. 814071/06.12.2023 (fila 47 d.u.p.);
  • 2,55 grame substanță cristalină care conține MDMA, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă.
  •  6,85 grame cocaină și levamisol
  • 1,18 grame amfetamină și cofeină
  • 0,61 grame amfetamină și cofeină
  • 0,41 grame cocaină și levamisol
  • 8,30 grame cocaină și levamisol
  • 6 comprimate care conțin MDMA
  • 0,93 grame MDMA
  • 0,65 grame amfetamină și cofeină
  •  un cântar cu urme de MDMA, cocaină, cofeină și levamisol, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, cu dovada seria DCJSEO nr. 4723185/04.04.2024 (fila 129 d.u.p.).

Constantin Nectarie (în roșu).

Protestatarul #rezist trebuie să muncească în folosul comunității

Deși a fost scăpat de închisoare cu Curtea de Apel București, tânărul este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti”, se arată în decizia instanței.

Cele mai noi