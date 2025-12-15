Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul

Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care C. Nectarie, unul dintre protestatarii #rezist, a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare. Culmea ironiei, Nectarie a fost scăpat de detenție tocmai de Curtea de Apel București, împotriva căreia acesta protestează acum pe străzile din București.

Deși a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de stupefiante, Nectarie nu va face nici măcar o zi de detenție. Sentința bărbatului a fost redusă de CAB, la începutul acestui an, la 3 ani cu suspendare, ceea ce înseamnă că protestatarul #rezist nu va trece deloc pe la penitenciar. Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care bărbatul a fost condamnat la închisoare.

Protestatarul #rezist, condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. Cu ce stupefiante a fost prins

Conform informațiilor Gândul, tânărul condamnat pentru trafic de droguri avea spre vânzare:

2,80 grame MDMA, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, cu dovada seria DCJSEO nr. 814071/06.12.2023 (fila 47 d.u.p.);

2,55 grame substanță cristalină care conține MDMA, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă.

6,85 grame cocaină și levamisol

1,18 grame amfetamină și cofeină

0,61 grame amfetamină și cofeină

0,41 grame cocaină și levamisol

8,30 grame cocaină și levamisol

6 comprimate care conțin MDMA

0,93 grame MDMA

0,65 grame amfetamină și cofeină

un cântar cu urme de MDMA, cocaină, cofeină și levamisol, predate la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, cu dovada seria DCJSEO nr. 4723185/04.04.2024 (fila 129 d.u.p.).

Protestatarul #rezist trebuie să muncească în folosul comunității

Deși a fost scăpat de închisoare cu Curtea de Apel București, tânărul este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

„Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti”, se arată în decizia instanței.