Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul

Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care C. Nectarie, unul dintre protestatarii #rezist, a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare. Culmea ironiei, Nectarie a fost scăpat de detenție tocmai de Curtea de Apel București, împotriva căreia acesta protestează acum pe străzile din București.
Deși a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de stupefiante, Nectarie nu va face nici măcar o zi de detenție. Sentința bărbatului a fost redusă de CAB, la începutul acestui an, la 3 ani cu suspendare, ceea ce înseamnă că protestatarul #rezist nu va trece deloc pe la penitenciar. Gândul a intrat în posesia listei de droguri de mare risc pentru care bărbatul a fost condamnat la închisoare.
Conform informațiilor Gândul, tânărul condamnat pentru trafic de droguri avea spre vânzare:
Deși a fost scăpat de închisoare cu Curtea de Apel București, tânărul este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
„Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti”, se arată în decizia instanței.