Cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist

Iată cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de specialistul Lisa Davis, consultant de produse, conform Mirror.

Temperaturile reduse nu afectează numai confortul: acestea pot provoca probleme de sănătate și pot perturba somnul. Lisa Davis oferă câteva trucuri simple pentru a menține căldura în casă pe timpul iernii fără a avea costuri suplimentare.

Astfel, un truc este rearanjarea mobilierului: ideal este să poziționezi patul lângă pereți interiori, care păstrează mai bine căldura și nu sunt influențați de schimbările de temperatură.

În plus, patul trebuie poziționat departe de ferestre, întrucât chiar și cele bine izolate pot lăsa căldura să iasă și pot permite pătrunderea curenților reci. Evită deci să blochezi radiatoarele cu mobilier așază un covor pe podele pentru a reduce pierderile de căldură.

Alt truc este închiderea draperiilor imediat ce se lasă întunericul. De altfel, draperiile cu captușeală termică sunt foarte eficiente în a preveni pătrunderea frigului prin ferestre.

Trebuie să mai știi că materialele care rețin cel mai bine căldura sunt țesăturile groase, ca lâna, catifeaua sau polarul. Pentru o soluție ieftină, poți să agăți o perdea de duș în spatele draperiilor obișnuite, obținând un strat suplimentar de izolație.

În final, poți verifica toate sursele de curenți de aer de la uși și ferestre și să le blochezi cu benzi de etanșare sau folie pentru geamuri.

De asemenea, specialistul mai recomandă să păstrezi ușile camerelor neutilizate închise pentru a direcționa căldura unde este nevoie și să folosești opritoare de curenți pentru a bloca pătrunderea aerului rece pe sub uși.

