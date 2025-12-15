Prima pagină » Actualitate » În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!” Funcționarul ambasadei SUA, mesaj de sprijin și pentru judecătoarea Moroșanu

15 dec. 2025, 19:36, Actualitate
În ziua adoptării moțiunii simple împotriva ministrului USR, Diana Buzoianu, specialistul politic al ambasadei SUA la București iese în decor și postează un mesaj de susținere, împotriva uzanțelor diplomatice: „Fata asta are zvâc! Are o atitudine…”fuck off”! Așa milenali mai da!” Funcționarul ambasadei SUA, mesaj de sprijin și pentru judecătoarea Moroșanu

UPDATE. 19.47. Angajata ambasadei SUA la București, Anne Marie Blăjan, a lăudat-o public și pe judecătoarea Curții de Apel București, „eroina” Recorder, Raluca Moroșanu. Blăjan a scris: „Așa arată curajul astăzi! O femeie a avut curajul să vorbească. O femeie!!! Curajul unei femei!!! Respect, doamna judecător Raluca Moroșanu!

Gândul a arătat astăzi în exclusivitate că judecătoarea Moroșanu este de fapt cea care a oprit perchezițiile informatice ale DNA în dosarul Florian Coldea 2 în relație cu omul de afaceri chinez, Wang Yan.

ȘTIREA INIȚIALĂ. Anne Marie Blăjan, specialistul politic al ambasadei SUA la București, iese astăzi din rigoarea diplomatică și postează un mesaj puternic de susținere pentru ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, după ce moțiunea simplă împotriva acesteia a fost adoptată de Senat. În plus, funcționara Anne Marie Blăjan, angajat al Departamentului de Stat al SUA, împărtășește pe rețelele de socializare și mesajul președintelui USR, Dominic Fritz cu privire la Buzoianu.

Fata asta ( știu, politicos ar fi să îi zic doamna asta, dar vreau să subliniez tinerețea ei) are zvâc! Nu mă pronunț public asupra moțiunii și gesturilor politicienilor, dar remarc o altă femeie curajoasă ( unii ar zice e poate inconștientă) care zgâlțâie tare niște rețele. Are verb! Este hotărâtă și are o atitudine de…”fuck off”. Așa milenari mai da”, scrie Anne Marie Blăjan.

Reacția vine după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut în această după amiază de Senat cu 74 de voturi pentru și  43 împotrivă. Demersul politic intern a fost votat de PSD și AUR, în urma scandalului apei care a afectat peste 100.000 de români din mai multe județe.

Angajatul de aproape 11 ani al Departamentului de Stat al SUA, condus acum de republicanul Marco Rubio, lucrează la ambasada SUA la București de pe vremea democraților.

În ultimele luni, îndemnul diplomației SUA – sub mandat republican – a fost de prudență și neimplicare directă, frontală, în problemele politice sau dezbaterile interne ale statelor.

În trecut, potrivit CV-ului său de pe rețelele de socializare, Anne Marie Blăjan a lucrat la Curs de Guvernare, Digi 24, Hotnews și Realitatea Cațavencu.

Moțiunea împotriva ministrului Mediului a trecut de votul senatorilor. Buzoianu: „Este o moțiune bambilici, cerută de PSD, executată de AUR și SOS”

George Simion cere demisia Guvernului. Care este motivul pentru care a tăcut aproape 2 minute, deși era la tribună

Cele mai noi