O nouă sesiune a Programului Rabla, de mâine. Cum se fac înscrierile și care este valoarea ecotichetului

Mâine dimineața începe o nouă sesiune a Programului Rabla. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum mai au o șansă anul acesta să–și schimbe mașina.

Cei care vor să își schimbe mașina veche cu una nouă și vor să beneficieze de tichetul Rabla o pot face începând de mâine dimineață, de la ora 10:00 și până pe 31 decembrie sau până când fondurile vor fi epuizate. Autoritățile de la Mediu pun la dispoziție 22 milioane de lei pentru mașinile cu motorizare clasică și alți 15 milioane pentru cele electrice.

Banii provin de la dosarele response în sesiunile anterioare. Înscrierile se vor face online pe platforma pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu: inscrierionline.afm.ro. Valoarea ecotichetului rămâne însă neschimbată, așadar pentru o mașină electrică voucherul nu va depăși 18.500 de lei, iar pentru una pe benzină, spre exemplu, tichetul nu va trece de 10.000 de lei. În cei 20 de ani de când funcționează programul Rabla au fost scos de pe străzi de pe străzi în jur de un milion de mașini vechi, potrivit Știrile Pro TV.

