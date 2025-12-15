Prima pagină » Actualitate » Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj

Bianca Dogaru
15 dec. 2025, 20:30, Actualitate

Haos în fața Curții de Apel București. Adrian Băzăvan, instigatorul de la Alba Iulia, a fost din nou în centrul atenției, astăzi, după ce a venit la Curtea de Apel București cu un banner adresat fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Liderul suveranist era așteptat să se prezinte la instanță în cel de-al doilea dosar penal în care este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar Băzăvan i-a adresat din nou mesajul „Marș la Moscova!”.

Spiritele s-au încins foarte repede printre sutele de susținători ai lui Georgescu, care au început să-l huiduie fără încetare pe protestatar. Ulterior, acesta a postat și un videoclip pe pagina sa de Facebook, însoțit de mesajul:

„I-am supărat iar pe trădătorul rus Călin Georgescu și pe mercenarii săi din Congo, așteptându-i la procesul de trădare națională cu mesajul nostru preferat. Marș la Moscova!”

Adrian Băzăvan, în vârstă de 33 de ani, este bărbatul care a atras atenția opiniei publice pe 1 Decembrie, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!” în timpul ceremoniei oficiale de la Alba Iulia. Momentul a provocat tensiune, iar Băzăvan a fost scos din mulțime și, ulterior, a afirmat că a fost agresat de susținătorii lui Georgescu.

Doctor în Economie, fondator de ONG patriotic și membru „Lupii Tricolori”

Născut în 1992, Adrian Băzăvan are doctorat în Economie, la Academia de Studii Economice din București și este fondator al Asociației „Cred în România” – un ONG care promovează industria românească. A apărut în repetate rânduri în presă și la radio, unde a vorbit despre performanțele economice ale țării.

Sursa foto: Facebook

A petrecut mulți ani în Asia, vorbește mandarină și rusă și este autorul cărții „Sistemul de inovare al Chinei: Politica industrială, mecanismele de finanțare și investițiile străine” . În trecut, a lucrat atât în cadrul Ministerului Energiei, cât și la Ministerul Economiei. 

Face parte și din grupul civic „Lupii Tricolori”, o organizație foarte prezentă în mediul online, cu mesaje patriotice și anti-ruse. Deviza lor este fermă: „Prietenii Rusiei sunt dușmanii României.”

Deși se prezintă ca o organizație civică și nu politică, a fost implicat și în acțiuni cu miză politică, precum solicitarea trimiterii Procurorului General pentru investigarea senatoarei Diana Șoșoacă, considerată un actor care acționează împotriva intereselor României în contextul vizitei sale în Rusia.

Numele său a apărut indirect și în contextul unei investigații despre un ONG românesc – Centrul Agora, care a semnat un contract de 1,2 milioane de dolari cu firma americană Checkmate Government Relations LLC, pentru lobby în SUA.

Contractul prevede plata a 100.000 de dolari pe lună timp de un an, pentru:
  • promovarea României în SUA;
  • dezvoltarea relațiilor economice româno-americane;
  • sprijinirea includerii României în proiecte strategice, inclusiv în zona inteligenței artificiale.
ONG-ul este condus de Constantin-Alexandru Manda, 26 de ani, care a lucrat în Ministerul Energiei și Ministerul Cercetării. Manda spune că, deocamdată, nu a fost făcută nicio plată, pentru că ONG-ul încă își construiește bugetul și caută finanțare.
Băzăvan nu are o legătură directă cu contractul de lobby, însă face parte dintr-un val nou de activism civic, în care se regăsesc organizații patriotice.

Declarația de avere: venituri de diplomat UE și un portofoliu masiv de investiții

Deși imaginea publică este de activist, profilul financiar al lui Băzăvan este unul remarcabil. Potrivit declarației sale de avere din 2023, Adrian Băzăvan a încasat 46.000 de euro pe an din funcția de diplomat atașat la Delegația UE în China (Beijing).
Băzăvan declară că nu deține case sau apartamente, însă are un teren agricol de 1.200 mp în Prahova (moștenire) și a vândut un apartament pentru 90.000 euro în anul 2023.
Surpriza apare în conturile sale bancare, acolo unde tânărul activist are între 40.000 și 50.0o0 de euro.
Banca Transilvania:
  • 9.638 euro (cont)
  • 30.000 euro (depozit)
  • 662 USD (depozit)
  • 257 lei (cont curent)

Pe lângă acestea, Băzăvan are un portofoliu remarcabil și în ceea ce privește investițiile. Acesta declară acțiuni în valoare de 210.993 de lei și 15.271 de euro.

După incidentul de la Alba Iulia, Băzăvan a declarat într-o intervenție televizată că gestul său a fost o formă de protest civic.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de «președintele ales»: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate a primit bani la plic de la securiștii săi, români sau ruși. Spune numai minciuni”, a declarat Băzăvan.

Ulterior, el a transmis și un mesaj public pe Facebook, în care susține că a fost agresat de susținătorii liderului suveranist după ce și-a exprimat opinia.

„Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”

